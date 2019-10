-Creo que no deberían entrometerse. Siempre está esa división entre cuánto debe quedar en manos del estado y cuánto debe dejar en manos de la sociedad para que se haga lo correcto. Creo que si el gobierno está creando políticas que impiden que las mujeres obtengan esas oportunidades, entonces eso es un problema. Pero no creo que el estado deba involucrarse demasiado. Las mujeres deben votar y tener todos los derechos. Eso es un elemento político, solo hemos tenido el derecho a votar por 100 años y desde hace menos tiempo todavía aquí. Así que si hablamos de derechos básicos sobre los cuales el gobierno debe legislar, entonces sí. Pero asumiendo que está eso eso, que está la igualdad política, creo que desde la perspectiva de negocios o de tecnología, el gobierno no debería ordenar algo. Aunque ahora que lo digo, no lo sé, porque en Suecia, por ejemplo, el gobierno estableció que cualquier empresa pública debía tener un 50% de mujeres en sus juntas directivas y eso está haciendo una gran diferencia en esas compañías: tienen mejores resultados financieros. Así que, creo que es una pregunta difícil. Porque no soy una persona que cree que el gobierno debe legislar y controlar todo. Tiene que haber una capacidad de mercado libre. Soy capitalista, pero también soy una capitalista con un costado social y liberal. No creo que podríamos hacer mucho, filantrópicamente, si no tuviéramos dinero a través del capitalismo. Y creo que la economía de libre mercado funciona, y a veces lo que pasa es que el gobierno se involucra en alguno de los dos lados y desequilibra el equilibrio y cómo funciona. Así que cuando se trata del feminismo o los derechos de las mujeres, la mayoría de las veces quisiera que no fuera un obstáculo. En Estados Unidos todavía tenemos el debate sobre el aborto. ¿Por qué el gobierno habla de eso? No es un asunto de ellos. Es mi cuerpo.