Durante su conferencia para Xbox One, Microsoft dio a conocer nuevas "herramientas" para sus juegos ya conocidos. Se pudieron ver los modo historia y horda de su clásica franquicia Gears of War, Gear Pop -un videojuego para móviles gratuito donde las figuras inspiradas en personajes de la cultura pop, Funko- y se conoció la fecha de lanzamiento de Age of Empires II: Definitive Edition: 14 de noviembre.