Sin embargo, tal como explicó anteriormente, algunas aerolíneas que no instalaron la actualización deben reiniciar el sistema a las 149 horas de tener el equipo en uso. Consultados sobre cuál es el motivo por el cual algunas compañías siguen sin actualizar el sistema, desde Airbus dijeron que eso es algo que tiene que responder cada empresa en particular y remarcó que esto demuestra que "no es un problema crítico de seguridad".