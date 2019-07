Los administradores de los hoteles argumentan que la información que guardan no suele ser sensible: si alguien prefiere almohadas de pluma, o si le gusta alojarse cerca del ascensor, o en un piso alto. Y enfatizaron que no guardan otros datos, por ejemplo si alguien aparece acompañado por otra persona, o si se trata de alguien con quien está casado o no.