El hecho de que la estructura tecnológica del futuro provenga en enorme medida de la segunda potencia mundial, un gobierno centralizado y autoritario, "puede representar un gran peligro para la seguridad internacional", argumentó Sanger, premiado periodista de The New York Times, profesor de la Universidad de Harvard y autor de The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age (El arma perfecta: Guerra, sabotaje y miedo en la era cibernética).