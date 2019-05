El nuevo dispositivo Pokemon Go Plus + se sincronizará con Pokemon Go y tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar hábitos de sueño saludables y convertir el sueño en entretenimiento, dijo el máximo responsable de Pokemon, Tsunekazu Ishihara, en el evento. Se introducirá en el mercado en 2020, dijo. "Todos pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo, y convertir eso en entretenimiento es nuestro próximo reto en Pokemon", dijo en un evento en Tokio.