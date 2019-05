Google de Alphabet Inc. domina la publicidad en línea y acumuló US$116.000 millones en ventas el año pasado. Sin embargo, una inusual desaceleración en el último trimestre arruinó sus acciones. Parte de la preocupación es que los servicios de Amazon.com Inc. e Instagram de Facebook Inc. se están convirtiendo en los lugares de referencia para los vendedores que buscan compradores en línea.