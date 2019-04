Y con la tecnointimidación, sospecho, aparece un resentimiento secreto. No podemos reparar los dispositivos que utilizamos constantemente, no confiamos en quienes los construyen para que no nos espíen, y cada vez menos de nosotros entendemos cómo funcionan las malditas cosas. No es de extrañar que estemos tan atraídos por la cultura popular en la que la tecnología avanzada está ausente (piense en "The Walking Dead" o en "Juego de Tronos") o en la maldad activa (la franquicia de "Star Wars" o "Los Juegos del Hambre").