"La democracia no se va a salvar a sí misma", advirtió Jamie Bartlett —un experto británico en la relación entre nuevas tecnologías y democracia— en su nuevo libro, The People Vs Tech: How the Internet Is Killing Democracy (and How We Save It). Su texto analiza cómo las plataformas de redes sociales, los datos masivos, la tecnología móvil y la inteligencia artificial ponen en jaque los pilares hacen que la democracia funcione, como los ciudadanos activos, la competencia económica y las elecciones libres.