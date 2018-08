"La idea general de que los japoneses aceptan a los robots más fácilmente que los occidentales es muy común hoy en día", siguió. Citó al creador de Astro Boy, el famoso robot superhéroe, Osamu Tezuka: "Los japoneses no distinguen entre el hombre, la criatura superior, y el mundo a su alrededor. Todo está unido y aceptamos a los robots sencillamente, como al mundo entero a nuestro alrededor, los insectos, las rocas: todo es uno. No tenemos ninguna de las actitudes suspicaces hacia los robots como seudo-humanos que se ven en Occidente. Aquí no se ve resistencia, sino tranquila aceptación".