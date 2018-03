Texture surgió en 2009, con el nombre Next Issue. En 2015 adquirió el nombre que tiene en la actualidad y ya reúne a más de cientos de miles de usuarios (no se sabe la frase precisa). Desde la compañía se mostraron muy conformes con esta decisión del gigante de Cupertino. "No se nos ocurre un lugar y un futuro mejor para nuestro servicio", dijo John Loughlin, CEO de la empresa.