Cómo es la cadena de producción sustentable de algodón que va desde 53 familias qom chaqueñas hasta diseños presentados en Japón

En 2010, un grupo de pobladores qom de Presidencia Roca y Pampa del Indio acudieron a la Justicia para denunciar fumigaciones en sus campos. Una investigación llevada adelante por la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora en Química y científica del Conicet Alcira Trinelli, había detectado glifosato en el agua utilizada para consumo humano en esa zona. La denuncia fue el comienzo de un proyecto que hoy es la red NO¨OXONEC-ALGODÓN DE FRONTERA, una cadena en la que intervienen familias originarias y criollas, organizaciones civiles, organismos estatales y diseñadoras textiles que dan valor agregado y sustentable a un proyecto de producción de algodón que cuida el ambiente y la salud de las personas. NO¨OXONEC significa “tejido” en qom.

En la carta de presentación del proyecto, dice: “Trabajamos por una producción sana y saludable para las familias agricultoras y consumidores, cuidando el ambiente, por las generaciones presentes y futuras, por la agroecología y la soberanía alimentaria”.

Presidencia Roca y Pampa del Indio integran el departamento Libertador General San Martín, al norte de la provincia del Chaco, cerca del límite con Formosa y a unos 220 kilómetros de Resistencia, la capital. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en este departamento habitan hoy más de 70 mil personas entre criollos e indígenas de la etnia qom.

Con ellos trabaja la red de salud popular Ramón Carrillo, formada en mayo de 1989, un conjunto de organizaciones sociales de base y no gubernamentales con presencia territorial en 26 localidades del Chaco. Uno de sus objetivos principales es la promoción de la atención primaria de la salud y la salud ambiental, su impulsor fue el médico Santiago Montaldo junto a un grupo de profesionales que impulsan la medicina social y, desde 2015, también funciona como fundación. Su actual presidenta es la abogada Alejandra Gómez.

Un grupo de familias chaqueñas acompañadas por la red de salud popular Ramón Carrillo ―hoy Fundación― logró detener las fumigaciones tóxicas sobre sus campos y empezó a plantar algodón con una semilla creada por el INTA y otros cultivos. (Imagen: gentileza Red NO¨OXONEC-ALGODÓN DE FRONTERA)

Luego de las primeras denuncias en 2010, que apuntaban a la empresa Don Panos, perteneciente al grupo UNITEC Agro S.A., una medida cautelar del entonces fiscal José Sorabella limitó las fumigaciones de la empresa: prohibía que se realizaran a una distancia menor de 600 metros de los lugares afectados . Con el acompañamiento de la red, se pidió la mediación de las defensorías del pueblo a nivel local y nacional.

La ley provincial N.° 2.026 de biocidas que se aprobó en 2012 establece la prohibición de aplicación de agrotóxicos a menos de 1.500 metros de los centros urbanos, educativos y reservorios de agua; cuando es por vía terrestre, esa distancia se reduce a 500 metros. Sin embargo, los habitantes de la zona vienen denunciando una sistemática violación a la norma que afecta su salud y el rendimiento de sus huertas y pequeñas chacras.

“Chaco no tiene una ley óptima, pero es una buena ley y a partir de ese retiro de las fumigaciones los indígenas empezaron a ver en sus campos que volvió el verde, lloraban, veían que sus cabritos ya no abortaban más. Nos preguntaron qué podían hacer ahora y decidimos volver a los orígenes, a la cosecha de hortalizas y algodón. En ese momento, dos técnicas del INTA (Intituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Sáenz Peña tuvieron el acto patriótico de cuidar dos variantes de semillas naturales criollas, que no tenían transgénicos, la guazuncho y la gualok. Así comenzó esta experiencia” relata Jorge Migueles, médico rural e integrante de la red de salud popular Ramón Carrillo.

Guardianas de las semillas

Mónica Spoljaric es técnica forestal, máster en genética vegetal y encargada del Banco de Germoplasma de Algodón del INTA en Sáenz Peña. Ahí se guardan y replican más de 700 variedades de semillas de algodón, entre ellas la guazuncho 3 INTA, el primer eslabón del proyecto de algodón agroecológico.

“Esta variedad fue creada por el INTA, teníamos una semilla prebásica, que es la original, y después se fueron multiplicando. La reservamos acá en el banco con un método de conservación a cero grados y 5 % de humedad relativa en sobres de aluminio trilaminados; así se puede guardar la semilla aproximadamente 10 años” explica Spoljaric. Y cuenta que la producción inicial fue de un kilo de semillas, que tuvieron que replicar cuando recibieron el pedido de los pobladores para plantar algodón en sus casas. Junto a la ingeniera agrónoma Julieta Rojas, se encargan de expandir e investigar el uso del suelo en proyectos agroecológicos, además de elaborar una serie de manuales de buenas prácticas que utilizan en los talleres con productores.

La producción de algodón agroecológico comenzó con las semillas que habían preservado y guardado dos técnicas del INTA de Sáenz Peña, Chaco y que fueron las primeras que usaron las familias productoras. (Imagen: gentileza Red NO¨OXONEC-ALGODÓN DE FRONTERA)

“Encarar un proyecto agroecológico implica un rediseño del ecosistema con una mirada en lo social: incorporar la visión de género e intercultural. Se valora mucho el trabajo en comunidad, todo lo que sea diversificar a nivel de paisaje la integración sociocultural: variedades locales de cultivos, intercambio de semillas y de saberes. El técnico deja de ser el único que sabe para ir generando un conocimiento en conjunto con las personas, se busca fortalecer los circuitos cortos, reducir la distancia para la comercialización y la manufactura de productos con valor agregado” define Rojas, que tiene un máster en Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía.

En 2017 se distribuyeron las primeras semillas entre cinco familias de la comunidad qom de Campo Medina, Pampa Chica, Campo Nuevo de Pampa del Indio y del paraje La Sirena de Presidencia Roca. Hoy son 38 las familias que siembran algodón libre de tóxicos en Presidencia Roca, Las Palmas, La Leonesa y los parajes Campo Alto de Castelli y Santa Rita, de Pampa del Indio. En este último vive Gregoria Contreras, de 53 años junto a su marido Evaristo Blanco, con quien se distribuyen las tareas de siembra y cosecha y las tareas domésticas porque, dice, “hoy en día el hombre también tiene que hacer las cosas de la casa, si tiene que cocinar, cocina”. Nacida y crecida en el campo donde a crió 6 hijos que actualmente viven y trabajan en el pueblo, Gregoria tuvo una excelente campaña 2020: casi ocho toneladas de algodón parió su campo y fue elegida ese año como una de las semilleras, dedicada a distribuir el primer eslabón de vida a las demás familias productoras. El 2021 no fue tan generoso: perdió toda la cosecha por la sequía.

En su chacra de una hectárea el cultivo es diversificado: tiene maíz, zapallo, mandioca y algodón además de animales como cerdos, vacas, chivos y gallinas. Se busca romper con la hegemonía del algodón transgénico. En el campo, el manto blanco de capullos es reemplazado por un tapiz de franjas: una blanca, una del color del maíz, otra blanca, una de centeno, otra blanca, y así.

“En las dos campañas no tuvimos ataque del picudo algodonero porque lo que nos permite esta producción es que podemos sembrar diversificado. Si voy a sembrar media hectárea de algodón, mi suelo tiene que ser de una hectárea, lo divido en dos y ahí siembro el maíz, poroto, batata, mandioca. La gente del INTA y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) confirmó que no tenemos plagas porque hay muchas bochas (capullos) y esto quiere decir que no hay ataques, porque el picudo se encuentra con más barreras” comenta Regino Altamirano, productor de Pampa del Indio y presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco.

Otro organismo involucrado es el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) porque “también hay que pensar en la incorporación de especies arbustivas y arbóreas que protejan los cultivos, brinden sombra y comida a las familias y a sus animales, favorezcan la apicultura y la fauna en general, entre otros bienes y servicios que brinda un ecosistema biodiverso horizontal y verticalmente (con esos estratos forestales incorporados)”, agrega la ingeniera agrónoma y vocal del IIFA Angélica Kees.

Las diseñadoras Anabella Oviedo, Emilia Velasco, María Acevedo (las tres, arriba, de izq. a der.), Carla Gryb y Luján Signoris (abajo a la derecha) junto a productores de algodón sin tóxicos. (Imagen: Alejandro Cifuente, gentileza Entretejidas)

Cadena productiva local y sustentable

Hasta octubre, las familias campesinas preparan el suelo, plantan cultivos de cobertura para evitar las malezas, se encargan de los abonos naturales como el cómpost, los biopreparados y el estiércol. Durante las primeras semanas de ese mes, se abocan a la siembra del algodón y otros cultivos y el monitoreo de las plantas que 150 días después estarán listas para la cosecha. A partir de marzo ―época del año con temperaturas que pueden llegar a los 48 grados― las manos de las y los productores arrancan el algodón de cada bocha. El colchón de algodón recolectado por todos se apila y traslada 120 kilómetros hasta Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el INTA se encarga del desmote, la separación de la semilla y la fibra.

El hilado de las primeras campañas estuvo a cargo de la hilandería exCitertex, empresa que había cerrado sus puertas en 2017 y que fue recuperada por la familia Traversi con aportes del Gobierno provincial en 2020.

Tecnología blockchain y trazabilidad

Carolina Cenzano es especialista textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Chaco y se encarga de la trazabilidad y certificación con la posibilidad de implementar tecnologías blockchain. “En este caso actualmente utilizamos la certificación participativa agroecológica, en la que cada uno de los actores da cuenta del material utilizado en las tarjetas de cartón que van con la prenda. Y cuando lo incorporemos, el sistema blockchain ―al ser inhackeable― nos va a permitir consignar la información para que quien adquiera la prenda escanee un código QR y sepa de dónde viene y quién la hizo” explica Cenzano.

El desafío actual es el de realizar el desmote en territorio y evitar el costo del flete. En este eslabón ingresa el INTI, que mandó a hacer un prototipo de desmotadora baby de baja escala, con ruedas, que se enchufa en cualquier lugar del campo que tenga energía eléctrica. El modelo se hizo en la metalúrgica Iraloff de Presidencia de la Plaza, y está funcionando en modo de prueba.

“En las últimas campañas no pudimos hacer el tejido, desde el 2019 en adelante tenemos hilo pero no el textil porque por el poco volumen producido no hay hilandería que esté dispuesta a hilar una tonelada o dos de fibra. La que conseguimos pudo elaborar un tipo de hilo que la tejeduría instalada en la provincia no puede tejer” explica Gómez, la titular de la fundación Ramón Carrillo.

Hace unos meses, se llegó a producir un textil a pequeñísima escala pero con gran repercusión. Fue en la cooperativa textil Inimbó (que en guaraní significa “hilo”), que funciona en Resistencia y fue recuperada por sus trabajadores en 1992. A pedido de la diseñadora chaqueña Emilia Velasco, confeccionó la tela de algodón natural del vestido que lució María Becerra en los Grammy 2022.

Ramón Ayala, presidente de Inimbó, relata que la cooperativa está produciendo al 50 % porque tiene pendiente reparar una máquina de la década del ´70 y que mantiene los precios desde junio de 2021:”Preferimos ganar poco, pero vender más”. La cooperativa se encarga del hilado y tejeduría de algodón 100 por ciento natural, que puede provenir de un proceso industrial, pero sin agregado de aditivos y con tintes naturales. En cuanto al algodón agroecológico, Inimbó está en búsqueda de un mini laboratorio para poder procesar la cantidad que actualmente se produce y que se dedique exclusivamente al algodón agroecológico.

Diseño sustentable

Recientemente, la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA, su sigla en inglés) ―que suscribió un convenio con el Gobierno nacional a través de Cancillería y mostró interés en esta producción― llevó prendas de este algodón agroecológico a ese país, a modo de muestra.

No fue la única repercusión internacional de esta red. Emilia Velasco es una reconocida diseñadora chaqueña creadora de la marca Velasco, vestir experiencias, sus prendas se venden en tiendas de Buenos Aires y en el barrio parisino Le Marais de París. En septiembre será una de las representantes argentinas en el London Design Festival.

Se sumó a la red de algodón agroecológico desde los inicios, a través de Entretejidas, un proyecto colaborativo de diseño junto a Luján Signoris y Anabella Oviedo, también diseñadoras con su marca propia. “Decidimos unirnos y hacer una compra, unir energías, adquirir el producto, la tela agroecológica y hacer una pequeña cápsula en la que decidimos comunicar dos líneas: una fue “Paren de fumigarnos, que tenía que ver con portar estas prendas con un mensaje muy contundente, y la otra era un poco más simple”, cuenta Velasco.

La diseñadora describe la filosofía de su marca: “Tiene que ver con la identidad y con la forma en la que yo decido llevar adelante mi carrera como diseñadora, como una persona con voz amplificada y con el uso de materiales que hago. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la conciencia e inevitablemente eso tiene una coherencia con mi quehacer profesional, como una práctica ética desde la conciencia. Los cartones de mi ropa dicen cuántas horas me llevó hacer cada prenda, cuántas personas intervinieron”.

El vestido que llevó María Becerra en la alfombra roja de los últimos Grammy es de la diseñadora chaqueña Emilia Velasco y está hecho con algodón surgido de una producción 100 % natural, sustentable y con impacto social

Marian Acevedo es diseñadora y era socia en 2019 con Carla Gryb de la marca Kalu Gryb cuando conoció a Gómez, de la fundación Carrillo, se sumó a esta cadena productiva junto al grupo de Entretejidas para armar una línea de ropa con algodón agroecológico y se enamoró del proyecto. Hoy es colaboradora activa de la red de salud popular y viaja asiduamente a conocer a las familias que cosechan el algodón.

“Yo tenía conciencia de que quería una forma sostenible y sana de hacer productos, que la gente que los comprara tuviera un beneficio más allá de que fueran lindos o feos. Cuando conocí todo lo que hacía la fundación me involucré y ahí empecé a ver el tejido complejo que es esto, que detrás de una tela hay mucha gente trabajando, mucha gente que está mejorando su vida” cuenta Acevedo y recuerda su primer viaje a los parajes del algodón: “Pensaba en los agricultores con una imagen idílica, pero cuando fui al territorio y vi la realidad de la comunidad qom fue realmente duro ver lo olvidados y los marginados que estaban. A partir de este proyecto ellos sienten que están volviendo a tomar su lugar y a tener muchas cosas, trabajo, dignidad, alimentación; ellos producen sus propios alimentos”.

En uno de los viajes de Marian a los parajes chaqueños en la ruta del algodón libre de tóxicos, uno de los pobladores le resumió en una imagen esta historia de renacimiento: después de mucho tiempo, habían vuelto las mariposas al campo.

