Una ONG capacita en mecánica a mujeres jóvenes en un taller que atiende a un número creciente de dueñas de autos en Nigeria

En la ciudad de Sokoto, en el norte de Nigeria, hay un taller mecánico de autos que está llamando la atención en todo el continente africano: el Nana Female Mechanic Garage, atendido por 25 mujeres. Su objetivo es abrir puestos de trabajo para mujeres en una industria dominada por hombres y desafiar los roles de género tradicionales en esta región conservadora en la que las niñas y jóvenes se enfrentan con el matrimonio precoz y a menudo forzado, con la falta de acceso a la educación y con limitadas opciones laborales.

“Pero este no es solo un taller mecánico femenino”, dijo en una entrevista con el diario inglés The Guardian Fatima Adamu, fundadora de la ONG Nana: Girls and Women Empowerment Initiative (iniciativa para el empoderamiento de niñas y mujeres), que inauguró el lugar en 2019. “Queremos que sea de nivel internacional y que aquí las mujeres específicamente puedan obtener los mejores servicios. Y para que eso suceda, realmente debemos entrenar a las chicas. Queremos ser meticulosas”.

La ONG Nana brinda oportunidades de educación y formación laboral a mujeres nigerianas; el taller mecánico es una de sus iniciativas. (Imagen: gentileza Nana)

Abrir un pequeño emprendimiento independiente como este para mujeres en Nigeria no es habitual. “Con acceso limitado a servicios de salud y educación, normas patriarcales y violencia creciente, las mujeres nigerianas luchan por obtener oportunidades económicas e igualdad”, describe en su página web la organización internacional Women For Women, que da apoyo y educación para mujeres en ocho países que han sentido los efectos de conflictos bélicos. “Las prácticas discriminatorias comunes, amplificadas por grupos extremistas, exponen a las mujeres y a las niñas a peligros como el matrimonio precoz forzado y la posibilidad de que enfrenten violencia por ir a la escuela”, amplía.

Según la agencia ONU Mujeres, 43,4 % de mujeres nigerianas de 20 a 24 años ya estaban casadas o en convivencia antes de los 18 años. La tasa de natalidad adolescente es de 106 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años desde 2017, algo menos que la de 2015: 120 por 1.000. En 2018, el 13,2 % de las mujeres de 15 a 49 años informaron haber sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de una pareja actual o anterior. Además, las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) a menudo enfrentan barreras con respecto a su salud y a sus derechos sexuales y reproductivos: en 2018, solo el 35,6 % logró satisfacer sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos. A febrero de 2021, solo el 3,6 % de los escaños en el parlamento estaban ocupados por mujeres.

Nana Female Mechanic Garage es un taller mecánico atendido exclusivamente por mujeres ubicado en la ciudad de Sokoto, donde las jóvenes son a menudo excluidas de la educación y forzadas al matrimonio. (Imagen: gentileza Nana)

Para peor, desde 2009, el grupo terrorista islamista Boko Haram viene librando una guerra en el norte de Nigeria y partes de Chad y Camerún, para crear un califato. El territorio del grupo se ha reducido en los últimos años, en parte debido a los enfrentamientos internos. Pero en el punto álgido de la guerra, los miembros de Boko Haram devastaron el estado de Borno, el lugar de nacimiento de la insurgencia, con ataques suicidas y redadas. Más de 30.000 personas murieron y casi dos millones fueron desplazadas.

Boko Haram invadió pueblos y aldeas, matando y secuestrando a voluntad. Las mujeres fueron un objetivo principal de los secuestros, sacadas de sus hogares y escuelas, como las 276 colegialas de Chibok secuestradas en 2014 y utilizadas como armas en ataques suicidas. Para 2018, más de quinientas mujeres habían sido reclutadas para atentados, el número más alto que se haya registrado en cualquier grupo terrorista en la historia.

A la vez, en Nigeria las mujeres se están convirtiendo cada vez más en propietarias de autos pero tienen que depender de esposos y hermanos para llevar esos coches al taller porque la reparación, de los dos lados del mostrador, está asociada con los hombres.

En Nigeria está creciendo el número de mujeres propietarias de autos, y el taller de Nana apunta también a brindar un servicio amigable para ellas. (Imagen: gentileza Nana)

“Tenemos tantas mujeres propietarias de automóviles”, dijo Adamu en una entrevista con TheCable.ng “que nos dimos cuenta de que algunas no pueden llevar su vehículo a reparar porque existe la sensación de que el lugar no es propicio para ellas. Es un ambiente masculino. Pero ese no debería ser el caso, así que se nos ocurrió la iniciativa de la mecánica femenina”.

“La necesidad de pensar fuera de la caja se vuelve imperativa”, se lee en la web de Nana. “Esta organización brinda capacitación y herramientas a las mujeres para convertirse en mecánicas y hacer que las mujeres de negocios de mecánica automotriz sean amigables para las demás mujeres, trabajando con líderes religiosos e instituciones gubernamentales que brindan la capacitación y envían estudiantes para una pasantía. Nana aporta el espacio”.

La ONG comenzó como una iniciativa comunitaria en el emirato de Yauri en 2008 para mejorar el desempeño académico de las estudiantes en las escuelas secundarias y apoyar a docentes para que brindaran clases adicionales a estudiantes interesadas en continuar la educación superior.

Ahora, con este proyecto del taller de reparación de automóviles, crea oportunidades de capacitación, trabajo e ingresos en el campo de la ingeniería mecánica y pone a prueba un taller amigable para las mujeres dueñas de autos. El emprendimiento está diseñado para sostenerse con la inversión inicial proporcionada por Nana: de cualquier servicio prestado en el taller, el 80 % del pago es para la mecánica y el 20 % para la organización, que tiene el plan de replicar la idea en otros estados musulmanes en el norte de Nigeria.

“Quiero que nuestras mujeres se salgan de las normas sociales que las atan”, dice Fatima Adamu, fundadora de Nana, que espera replicar la idea en otras ciudades . (Imagen: gentileza Nana)

“Después de recibir capacitación como mecánicas, tenemos la esperanza de que algunas de ellas se queden en el taller para trabajar o abran uno propio”, dijo en la entrevista con The Guardian Adamu. La fundadora de Nana dijo que entre los resultados de la iniciativa lo mejor es que el esquema ha tenido el apoyo de los líderes tradicionales e islámicos del Estado, que están comenzando a reconocer que las mujeres necesitan ser económicamente independientes. “Quiero que nuestras mujeres se salgan de las normas sociales que las atan”, agregó. “Hay muchas actividades relacionadas con la tecnología de las que las mujeres están excluidas en esta parte del país. No podemos tener éxito en el norte de Nigeria sin tecnología, y las mujeres deben ser parte de ese viaje”.





