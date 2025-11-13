La actriz Sophie Winkleman se mostró muy dura con la realeza británica: “Sus vidas son un infierno y la fama es una tortura”

Sophie Winkleman revela la soledad y presión que enfrentan los miembros de la familia real británica bajo el escrutinio público (REUTERS)

La vida en la familia real británica, frecuentemente percibida como un mundo de privilegio, puede resultar confinante y solitaria. Así lo expuso Sophie Winkleman, conocida también como Lady Frederick Windsor, quien ofreció una mirada directa sobre los desafíos y la exposición inherentes a la monarquía.

Winkleman es la esposa de Lord Frederick Windsor, hijo del primo de la reina Isabel II, Michael Of Kent. Por este vínculo, le corresponde el tratamiento de Lady Frederick Windsor.

“Cuanto más conozco a la familia real, más me doy cuenta de que sus vidas son un infierno y que ese nivel de fama no solicitada es una forma de tortura”, afirmó Winkleman en una entrevista con The Times.

Destacó la presión del escrutinio público y la constante falta de privacidad: “Ninguno de ellos participó en un programa de talentos ni nada parecido para hacerse famoso. Tener ese foco cegador desde que naces, sin saber en quién puedes confiar, sin saber si alguien te va a traicionar, con gente escribiendo mentiras sobre ti constantemente, es simplemente brutal”.

La actriz y aristócrata Sophie Winkleman denuncia la falta de privacidad y el impacto de la fama no solicitada en la monarquía (REUTERS)

A los 45 años, Winkleman es reconocida por su carrera en la actuación y por su lazo con la aristocracia británica. Ha trabajado en series como Two and a Half Men y Peep Show, donde interpretó a Big Suze, y actualmente es protagonista del drama de la BBC, Wild Cherry.

Su vínculo con la realeza comenzó en 2009 al casarse con Lord Frederick Windsor, hijo del príncipe y la princesa María Cristina de Reibnitz. La boda, celebrada en la Capilla Real del Palacio de Hampton Court, reunió a numerosas personalidades.

Winkleman recordó que “no conocía a la mayoría de los asistentes y la organización del evento, incluido mi vestido, estuvo a cargo de mi suegra”.

La maternidad representó un desafío adicional para Winkleman, sobre todo por las inquietudes derivadas de la crianza en la era digital. Madre de dos hijas, Maud e Isabella, se muestra crítica sobre el uso de tecnología y redes sociales desde la infancia.

La maternidad en la era digital representa un desafío para Sophie Winkleman, quien limita el acceso de sus hijas a dispositivos y redes sociales (REUTERS)

“Muchos adolescentes lo están pasando fatal ahora mismo porque los adultos son unos irresponsables y no prohíben todas estas tonterías”, sostuvo la actriz, refiriéndose a la proliferación de dispositivos y plataformas digitales.

Narró que su hija mayor obtuvo un teléfono inteligente para evitar el aislamiento en la escuela, aunque sin acceso a redes sociales. “Así que fracasé con ella y probablemente fracase también con la pequeña, ya que son ellas las que mandan, pero nunca dejaré de luchar”, reconoció.

El debate sobre tecnología y educación

Todavía más inquietante para Winkleman resulta la introducción de tecnología educativa desde edades tempranas. Decidió retirar a sus hijas de escuelas donde se entregaban iPads a niños de 5 años, y cuestionó la eficacia del uso de pantallas en el aprendizaje.

“No entiendo por qué los responsables políticos no hablan con los profesores, que ven lo absurdo de todo esto. Ni con los médicos: están viendo muchísimos efectos negativos del exceso de pantallas: problemas de visión, desequilibrios hormonales, trastornos del sueño, mala postura”, advirtió.

Sophie Winkleman impulsa debates públicos sobre el impacto de la tecnología en la educación y la infancia en el Parlamento británico (REUTERS)

Recalcó que incluso los ejecutivos de Silicon Valley eligen centros con poco acceso a tecnología para sus hijos, mientras en el sistema público británico se prioriza adquirir dispositivos antes que mejorar el entorno del profesorado.

Comprometida con la causa, impulsó eventos y debates públicos sobre el impacto de la tecnología en la infancia, incluyendo encuentros en el Parlamento británico. Ha contado con el respaldo de personalidades como el psicólogo Jonathan Haidt, el actor Hugh Grant y la directora escolar Katharine Birbalsingh, a quien defiende de las críticas en redes sociales.

Tragedias familiares y compromiso social

Winkleman también reivindicó el trabajo habitual de los miembros de la familia real en ámbitos benéficos: “Los miembros de la realeza trabajan incansablemente con miles de organizaciones benéficas en Gran Bretaña y en todo el mundo. Es innegable que aportan un enorme prestigio e influencia a cualquier causa que apoyen”, señala.

A nivel personal, Winkleman y su familia enfrentaron situaciones adversas recientemente. El suicidio de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Kingston y cuñado de Frederick, representó una tragedia devastadora.

El suicidio de Thomas Kingston, cuñado de Winkleman, marcó una tragedia familiar y motivó el apoyo a la prevención del suicidio masculino (REUTERS)

“Fue una fatalidad para nuestras vidas y lo echamos mucho de menos. Mis hijas lo adoraban. Es terrible. Seguimos en contacto con toda su familia y sentimos que todavía está con nosotros”, compartió.

Tras este suceso, su esposo apoya a la organización benéfica James’ Place, orientada a la prevención del suicidio masculino. La propia Winkleman vivió problemas de salud graves, como una infección hospitalaria y un accidente de tránsito con fracturas y prolongada recuperación.

Pese a las dificultades, mantiene una visión realista y agradecida sobre su situación. A través de su labor benéfica, que incluye colaboraciones con diversas organizaciones, ha tomado cercanía con distintas realidades sociales.

Tras visitar áreas con condiciones de vida muy duras, la actriz reconoció que su entorno le ofrece oportunidades y responsabilidades poco comunes y sostiene que la fortuna que la rodea no puede darse por sentada.