Tras 184 días en Buckingham: por qué Carlos III es el rey complicado

El rey Carlos III

Durante su larga espera para ascender al trono, el rey Carlos III no se guardó sus opiniones francas sobre todo tipo de temas, desde el cambio climático hasta la arquitectura. Ridiculizado por algunos por sus declaraciones y acusado de inmiscuirse en asuntos políticos y sociales que no le conciernen, Carlos siempre ha creído que debe poder decir lo que piensa sobre temas que considera importantes también para los británicos… Pero ahora es rey y su ascenso al trono cambia las cosas.

Hace unos años, cuando se le preguntó si seguiría expresando sus opiniones desde el trono, Carlos respondió tajantemente: “No soy tan estúpido. Me doy cuenta de que ser soberano es un ejercicio aparte”. Isabel II, de hecho, no dijo casi nada en público a menos que estuviera escrito, y se fue a la tumba sin compartir nunca su opinión sobre nada. El asunto es que el temperamento de Carlos no es como el de su madre…

The Times revela que algunos amigos del Rey le comparan con Eeyore (el melancólico burro de

Con Camilla, la única que logra hacerlo entrar en razón

Winnie the Pooh), propenso a la autocompasión, por no hablar de la petulancia que mostró brevemente durante la ascensión, cuando una lapicera no funcionaba. Muchos coinciden en que lo que la Reina, Camilla, hace mejor -como hizo con la pluma, interviniendo con otra- es manejarlo: animarlo cuando está deprimido, mimarlo cuando lo necesita y saber cómo y cuándo persuadirlo de un determinado curso de acción cuando su personal lo ha intentado y ha fracasado. “Déjenmelo a mí”, dice a los cortesanos, y una secretaria de prensa la describe como “el último tribunal de apelación”.

El polémico gesto del rey Carlos III

El diseñador de interiores Robert Kime, que decoró varias casas para Carlos a partir de su época de soltero, dijo que es como un faro cuyo haz brilla intensamente pero brevemente y luego se va.

El diarista James Lees-Milne fue invitado a menudo a pasar el fin de semana en Chatsworth con el príncipe y describió a Carlos como “bastante conmovedor, una figura trágica con mucho encanto”. “Desgraciadamente”, añadió tras sentarse a cenar junto a él en otra ocasión, “es demasiado ignorante, busca a tientas algo que se le escapa”.

Lord Mandelson le dijo al futuro rey en 1997 que la opinión pública lo veía un poco apesadumbrado, un poco “cabizbajo y desanimado”. La noticia provocó en Carlos un desánimo monumental y mostró un rasgo de carácter recurrente en un hombre tan a menudo rodeado de gente que le dice lo que quiere oír. Había invitado a Mandelson a Balmoral expresamente para preguntarle qué opinaba de él, pero se enfadó cuando no le gustó la respuesta.

Tina Brown, autora de The Palace Papers, citando a un miembro de su entorno de Highgrove, afirma que el problema con Carlos es que siempre estaba desesperado por obtener la aprobación de su madre, “pero sabía que nunca la conseguiría. Era el tipo de persona equivocado para ella: demasiado necesitado, demasiado vulnerable, demasiado emocional, demasiado complicado, demasiado egocéntrico”.

En esta foto de archivo del 10 de abril de 1949, el Príncipe Carlos de Edimburgo, a la izquierda, se sienta para una foto con su madre, la Princesa Isabel, en el Palacio de Buckingham, Londres

La reina tenía 22 años cuando Carlos nació por cesárea en el palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948. Según detalla The Times, la llegada de su hijo y heredero fue recibida con una salva de 41 cañonazos y las fuentes de Trafalgar Square se iluminaron de azul. Una multitud de 4.000 personas esperaba fuera del palacio las noticias, mientras dentro su padre declaraba con el candor típico que el bebé parecía un budín de ciruelas.

El budín de ciruelas fue criado enteramente por niñeras, porque en general así era como la aristocracia pensaba que debían ser criados sus hijos. Carlos contó a su biógrafo, Jonathan Dimbleby, que fueron las niñeras, y no sus padres, quienes jugaron con él, le leyeron y vigilaron sus primeros pasos, mientras la Reina se dedicaba diligentemente a leer sus papeles de Estado y a plantar árboles. Lo llevaban a ver a su madre a las nueve en punto de la mañana, y ella volvía a verlo de vez en cuando por las tardes.

“Si la Reina se hubiera preocupado de criar a sus hijos la mitad de lo que se preocupaba de criar a sus caballos”, comentó un secretario privado a Robert Lacey, “la familia real no estaría en semejante lío emocional”, sentenció...

En su semblanza del rey, The Times asegura que careció completamente de entorno emocional. “Creció sintiéndose emocionalmente distanciado de sus padres, por no hablar de emocionalmente reprimido. En cualquier caso, cuando el duque de Sussex escribe en su libro Spare sobre el día en que murió su madre, señala que su padre no era muy bueno mostrando emociones en circunstancias normales, así que ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?. Aquella mañana, sentado en la cama de su querido hijo, Charles le dio unas palmaditas en la rodilla, pero no pudo siquiera darle un abrazo”.

En el plano académico, Carlos es el primer monarca de la historia británica en tener un título universitario, pero el recorrido escolar no fue sencillo para él… Uno de sus compañeros de clase admitió recientemente que “sufría acoso escolar y estaba muy aislado”. En el campo de rugby se notaba: lo insultaban, le pegaban en el scrum y le tiraban de las orejas. En privado, en una carta, describió la escuela como “un infierno absoluto”.

Tras cursar su último año en Cambridge, el futuro marido de Diana se formó como piloto de reactores en la RAF y como piloto de helicópteros en la Royal Navy, y abandonó las fuerzas armadas en 1976. Y ahí empezaron los problemas.

El único punto de la vida de Carlos, la razón de su existencia, quedó en suspenso hasta la muerte de su madre. Hasta entonces, ¿qué iba a hacer?

“Mi gran problema en la vida”, dijo a la Cambridge Union Society un par de años después, en 1978, “es que no sé cuál es mi papel en la vida. De momento no tengo ninguno. Pero de algún modo debo encontrar uno”. Mientras lo hacía, lucía una figura glamurosa en los campos de polo y se mostraba cazando (su biógrafo Jonathan Dimbleby señala que todas sus pasiones de joven tenían que ver con la muerte: la caza, el tiro y la pesca). Fue apodado el soltero más codiciado de Gran Bretaña, el gallardo hombre de acción heredero del trono. Pero el Príncipe de Gales se quejaba de que no existía una descripción de su trabajo.

Asía ue se inventó uno, apunta The Times, el Prince’s Trust, y lo que empezó a hacer fue hablar: de los peligros de alterar el equilibrio de la naturaleza; de los males de la arquitectura moderna; de los peligros del plástico; de la conveniencia de hablar con las plantas. Aparentemente, nada estaba fuera de los límites de un hombre que una vez dijo: “No veo por qué los políticos y otros deberían pensar que tienen el monopolio de la sabiduría”. A lo largo de los años ha hablado con pasión de los pequeños agricultores, las grandes empresas, el urbanismo y los bosques. Insatisfecho con la arquitectura moderna, construyó su propio pueblo modelo, Poundbury, en Dorset, con ideales anticuados, algunos discutidos, y críticas dispares.

Puso en marcha escuelas para artistas, profesores, arquitectos y artesanos, y escribió docenas de cartas a ministros del gobierno. Se las conoció como los “memos de la araña negra”, después de que algunas de ellas se publicaran tras una larga batalla del gobierno para mantenerlas en privado. Con el Prince’s Trust quiso centrarse en los niños que habían sido descartados: sin hogar, en paro o que habían fracasado en la escuela. En una ocasión, la Fundación concedió una beca de 1.500 libras a un aspirante a actor llamado Idris Elba para ayudarle a lanzar su carrera.

El medio británico detalla que Carlos se levanta antes de las 7 de la mañana y encuentra los periódicos del día en una bandeja. Bebe té en una taza de porcelana. De fondo, la radio sintoniza el programa Today. Se viste con un traje a medida de su sastre de Savile Row, una camisa a medida de su camisero de Jermyn Street y zapatos a medida de su zapatero. Se rocía con Eau Sauvage y desayuna fruta de temporada, semillas y yogur. A las 8 de la mañana empieza con su papeleo. El día ha comenzado.

Los compromisos se extienden de 10 a 17, cuando se detiene a comer un bocadillo y un trozo de tarta, tras haber proclamado una vez, de forma un tanto histriónica: “No puedo funcionar si almuerzo”. Después del té sigue trabajando, hace una pausa para cenar, que se sirve a las 20.30 en punto, y vuelve a trabajar desde las 22.00 hasta medianoche. Su agenda para los seis meses siguientes se confecciona dos veces al año con precisión militar, en torno a invitaciones de patronatos y organizaciones benéficas, afiliaciones militares y ocasiones de Estado: El Domingo del Recuerdo, la apertura del Parlamento por el Estado, el Trooping the Colour.

“Es un jefe exigente porque es muy exigente consigo mismo”, dijo uno de sus colaboradores a Valentine Low.

Carlos, Camilla y Diana

En los años 70, a medida que la década se acercaba a su fin, lo que Carlos necesitaba no eran amigos sino una esposa. Conoció a Camilla Parker Bowles en 1971, aunque hay dos versiones sobre cómo fue exactamente: una es que ella le hizo una proposición en un partido de polo; la otra es que los presentó Lucía Santa Cruz, una amiga común que conocía a Carlos desde Cambridge -y le quitó la virginidad- y que ahora vivía en el piso de arriba de Camilla. Carlos y Camilla salieron durante un tiempo, pero Camilla estaba encaprichada con su novio ocasional, un apuesto oficial del ejército llamado Andrew Parker Bowles. Algunos incluso sospechan que Camilla salió con Carlos para poner celoso a Parker Bowles, o como un ajuste de cuentas después de que su novio tuviera una aventura con la princesa Ana.

En cualquier caso, mientras Carlos estuvo ocho meses en la marina, Parker Bowles le propuso matrimonio y Camilla dijo que sí. “Supongo que la sensación de vacío acabará pasando”, escribió Carlos a un amigo. Tina Brown sostiene que entonces Camilla “hábilmente” entretejió a Carlos en su vida con su infiel marido como una póliza de seguro, haciéndole padrino de su primer hijo, manteniendo viva la química sexual e investigando a las potenciales novias por su idoneidad y el grado de amenaza que suponían para ella. Se dice que en un baile en el que Carlos salía con una persona que Camilla no consideraba adecuada, ella le besuqueó apasionadamente en la pista de baile. La novia inadecuada se marchó enfadada y no se la volvió a ver. "

En esta foto de archivo del 29 de julio de 1981, el Príncipe Carlos de Gran Bretaña besa a su novia, la Princesa Diana, en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres, después de su boda

“El matrimonio es básicamente una sólida amistad”, recuerda The Times que dijo Carlos en una ocasión, “así que querría casarme con alguien cuyos intereses pudiera compartir”. Cuando conoció a la adolescente Lady Diana Spencer, esos intereses incluían duchas frías diarias, biografías históricas y libros de antropología, psicología y sociología. Sus gustos musicales incluían a Beethoven, Mozart y Vivaldi. L’enfance du Christ de Berlioz le hacía llorar. Su decimotercera cita fue también su boda. Él tenía 32 años, ella 19 y era evidente, según un amigo, que eran incompatibles.

(Anwar Hussein/WireImage)

Diana lo describió como “el día emocionalmente más confuso de mi vida”. Seis años después, el novio escribió a un amigo: “¿Cómo pude equivocarme tanto?”.

En Battle of Brothers, Robert Lacey sostiene que para Carlos el matrimonio fue “esencialmente una propuesta de negocios” sobre la sucesión, no sobre el amor. Diana dijo más tarde a Andrew Morton que se sentía “como un cordero al matadero”. Se dice que al comienzo de la luna de miel, en el Royal Yacht Britannia, estalló una furiosa discusión cuando dos fotos de Camilla se cayeron de la agenda de Carlos.

“Qué horrible es la incompatibilidad”, escribió Carlos a un amigo en 1986. “Qué terriblemente destructiva puede ser”.

El resultado fue que, a puerta cerrada, William y Harry se criaron en un hogar infeliz, con unos padres enfrentados y propensos a los gritos, los silencios hoscos, las discusiones despiadadas y las lágrimas. Según una tristemente célebre anécdota, William tenía siete años cuando metió pañuelos por debajo de la puerta del baño a su llorosa madre y le dijo: “Odio verte triste”. “Te odio, papá, te odio tanto”, gritó William en una ocasión. “¿Por qué haces llorar a mamá todo el tiempo?”.

Su índice de aprobación en febrero de 1993 era del 4%, el 38% del público pensaba que nunca debería ser rey, y su idoneidad para el cargo era cuestionada por altos funcionarios del gobierno. Apenas una década antes, antes de Diana, el 70% de los encuestados pensaba que era el miembro más simpático de la familia real, mucho más que su madre. Su entrevista de 1994, en la que admitió su adulterio, fue un desastre de relaciones públicas. A ello se sumó la entrevista de Diana al año siguiente con Martin Bashir, en la que básicamente dijo que él no era apto para ser rey y que ser monarca le resultaría “sofocante”. En general, entre 1991 y 1996 el porcentaje de personas que pensaban que Carlos sería un buen rey se redujo a la mitad, hasta el 41%.

The Times apunta que con Diana convertida en una superestrella mundial, la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles era una herida supurante en su reputación, un recordatorio constante de que habían sido tres en el matrimonio. En un debate televisivo en 1997, cualquier mención a Camilla era recibida con abucheos y silbidos por parte de los 3.000 espectadores.

Para Carlos, sin embargo, ella no era negociable, recuerda el diario sobre la persistencia del ahora rey. Pero todos los intentos de Bolland de incluir a Camilla en la imagen literal se detuvieron estrepitosamente con la muerte de Diana.

El entonces príncipe Carlos, junto a sus hijos Harry (en el centro) y William frente al féretro de Diana, princesa de Gales, tras ser colocado en un coche fúnebre en Londres, Reino Unido, el 6 de septiembre de 1997

Según Robert Lacey, la reacción inmediata de Carlos fue de autocompasión: “Todos me van a culpar a mí”.

Nada en su temperamento ni en su educación lo había preparado para ser padre soltero, por lo que en gran medida subcontrató el trabajo a otros, sumergiéndose en su trabajo y en su amante. Aunque hoy en día la monarquía está en la cresta de la ola con los nuevos y glamurosos Príncipes de Gales y sus tres hijos pequeños, a principios de siglo, según Tina Brown, se había instalado sobre ella una “húmeda melancolía” y una “profunda torpeza”. La Reina había tenido muy claro que ningún miembro de la monarquía debía volver a eclipsar a nadie y, una vez que se hubo calmado el polvo de la muerte de Diana, Camilla, una mujer sólida, fiable y de mediana edad, podía al menos cumplir ese requisito.

Carlos le propuso matrimonio de rodillas en Birkhall, su casa de Balmoral, y la ceremonia tuvo lugar en Windsor en 2005. Jonathan Dimbleby escribe que “en Camilla Parker Bowles, el príncipe encontró la calidez, la comprensión y la firmeza que siempre había anhelado”.

La firmeza en una pareja real estaba muy bien, pero lo que la familia real también necesitaba era un antídoto contra la melancolía húmeda, una inyección de juventud, diversión y glamour. Los príncipes William y Harry, en plena madurez, consiguieron ambas cosas. En 2011, la boda del príncipe William con Kate Middleton fue un triunfo de relaciones públicas para la familia, aunque terminó siendo un problema para Carlos… Muchos pensaban que el trono debía pasar directamente a su primogénito.

Por ese entonces, el 60% de los australianos pensaba que el trono debía pasar directamente a Guillermo. Sin embargo, mientras tanto, la Reina seguía mandando. En el Jubileo de Diamante del año siguiente, y en los años posteriores, Carlos ha podido jugar al abuelo cariñoso, paseando a su nieto pequeño, Louis, sobre sus rodillas durante el Jubileo de Platino y leyendo cuentos a los nietos de Camilla.

The Times describe a Carlos como un hombre amable con un carácter terrible, un visionario que a veces no puede ver más allá de su propio ombligo, y un hombre que se deleita en la caza y el tiro, pero le dijo a su futura nuera, Meghan Markle, que no podía soportar pensar en el sufrimiento de ningún animal.

Está tan comprometido con el mundo real como para crear el Prince’s Trust, pero tan alejado de la realidad que pensó que Lucian Freud estaría dispuesto a intercambiar un cuadro suyo por una de sus acuarelas. Y es tan sordo a los sentimientos de sus amigos que acude a las cenas con su propio martini y a las fiestas en casa con su propio mobiliario. The Palace Papers cuenta cómo la llegada de Carlos para pasar el fin de semana solía ir precedida de un camión que traía su cama, muebles y cuadros. A la anfitriona se le decía lo que le apetecía comer.

Mientras que la Reina era famosa por su ahorro, con chimeneas eléctricas de una sola barra y recipientes de Tupperware, Carlos modela su vida doméstica más bien como la de su abuela, que tenía cuatro casas con personal permanente, bebía tanto champán rosa vintage que era el mayor cliente privado de Veuve Cliquot, y llamaba al personal a la hora de comer haciendo sonar una campana de perlas de Fabergé. Al igual que la de ella, la casa de Carlos está abarrotada, y un amigo lo llama acaparador. Clarence House y Birkhall, ambas remodeladas para Carlos por Robert Kime tras la muerte de la Reina Madre, son un caos de alfombras, cojines, borlas, guirnaldas, cenefas, cuadros, porcelana, adornos, libros y filas de fotos enmarcadas en plata sobre mesas cubiertas de tela.

Carlos lleva una vida a la sombra de otros: su madre, su primera esposa y ahora sus beligerantes hijos y sus glamurosas nueras.

“Lo que cuenta es la perseverancia”, dijo en un discurso hace 50 años, “aunque te frustres diez o veinte veces”. Lo único malo de esto es que requiere esfuerzo, fuerza de voluntad y disciplina”.

