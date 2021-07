Kate Middleton quedó aislada por un contacto estrecho con un caso de COVID-19

(Reuters)

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quedó en aislamiento preventivo luego de haber estado en contacto estrecho con una persona que dio positivo en un test de coronavirus.

“La semana pasada, la duquesa de Cambridge entró en contacto con alguien que posteriormente dio positivo en la prueba de COVID-19”, dijo su portavoz. Según aclaró, la esposa del príncipe William “no está experimentando ningún síntoma”, pero quedó confinada para cumplir con las pautas gubernamentales sanitarias.

El comunicado no detalló si la duquesa recibió una alerta, una llamada telefónica del sistema de rastreo o si la persona que dio positivo se comunicó con ella personalmente para advertirle de la situación.

El Palacio de Kensington tampoco confirmó dónde ocurrió el contacto, aunque Kate fue notificada el viernes. La prensa británica especula que podría haber ocurrido el mismo viernes, cuando la duquesa visitó el torneo de tenis de Wimbledon.

La duquesa en Wimbledon (Reuters)

En su visita a Wimbledon del viernes, Kate también estuvo ayudando en la preparación de postres (Reuters)

Allí, según detalló el Daily Mail, la duquesa estuvo acompañada por la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton, y el ex tenista británico Tim Henman, antes de dirigirse al Royal Box, donde la vio hablando con el entrenador Joe Wicks.

Días atrás, el martes, acudió al estadio de Wembley, donde vio el triunfo de Inglaterra sobre Alemania, acompañado por su esposo y el príncipe George.

La familia real en el estadio de Wembley, en Londres, en el partido del martes pasado entre Inglaterra y Alemania (Reuters)

A fines de mayo, Middleton aunció que había recibido la primera dosis en el Museo de Ciencia de Londres. “Estoy enormemente agradecida a todos los que participan en el despliegue: gracias por todo lo que estáis haciendo”, escribió entonces, aunque semanas después no dejó constancia de la dosis de refuerzo.

El príncipe William también está vacunado desde mediados de mayo. Según publicó el diario The Sun el pasado noviembre, el primogénito del príncipe Carlos se contagió, pero lo ocultó porque “estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie”, ya que no presentaba síntomas de gravedad.

