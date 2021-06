La primera entrevista de Meghan Markle tras el nacimiento de Lilibet

La duquesa de Sussex reveló cual fue el primer regalo del Día del Padre que hizo a su esposo tras el nacimiento de Archie

Meghan Markle, de 39 años, reapareció para hablar sobre “The Bench”, el libro infantil que publicó cuatro días después del nacimiento de su hija Lilibet Diana, que se inspiró en un poema que le escribió a su esposo, el príncipe Harry, para el Día del Padre en 2019, pocas semanas después de que la pareja le diera la bienvenida a su primer hijo, Archie.

La entrevista de Meghan, que se grabó poco antes de que naciera su hija Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, cuyo nombre rinde homenaje a la reina Isabel y la princesa Diana, fue emitida hoy en el podcast NPR Weekend.

La duquesa de Sussex compartió que el poema fue solo una parte de cómo celebró la ocasión especial con su marido. Ese año, ella también le regaló un banco con una placa grabada, que se encuentra en el jardín de su mansión de California, donde la pareja vive desde su renuncia a la familia real.

“The Bench” está arrasando en ventas en Estados Unidos (no así en Gran Bretaña). El libro, ilustrado por Christian Robinson, recoge en su portada el citado banco, y en páginas interiores se puede ver al príncipe Harry jugando con Archie.

Según reveló Markle en la reciente entrevista, el pequeño Archie, de 2 años, está encantado con el libro.

“Le encanta el libro, lo cual es genial porque tiene un apetito voraz por los libros, y constantemente cuando le leemos un libro, dice ‘otra vez, otra vez, otra vez’. Pero ahora el hecho de que le guste ‘The Bench’ y podamos decirle ‘mami escribió esto para ti’ es increíble”, explicó.

En el libro también hay algunos detalles íntimos. “Puedes encontrar pequeños momentos dulces que escondimos en él, como mi flor favorita, incluso la flor favorita de la madre de mi esposo (Lady Di), el nomeolvides. Queríamos asegurarnos de que estuvieran incluidos allí. Hay muchos, muchos detalles especiales en este libro”, dijo la ex actriz.

"The bench" salió a la venta el 8 de junio (Reuters)

La duquesa también describió a “The Bench como una “historia de amor”. “Realmente se trata de crecer con alguien y tener esta conexión profunda y esta confianza para que, sea en los buenos o en los malos momentos, sepas que tienes a esta persona”, explicó.

Más adelante en la entrevista agregó: “Realmente espero que la gente pueda ver esto como una historia de amor que trasciende la historia de mi familia”.

"The Bench", el libro infantil de la duquesa de Sussex (Reuters)

El miércoles pasado, en respuesta a la noticia de que “The Bench” había alcanzado el puesto número 1 en la lista de libros más vendidos de The New York Times, compartió una nueva publicación en el sitio web de la Fundación Archewell y señaló que la historia “comenzó como una carta de amor a mi esposo e hijo, [y] me alienta ver que sus temas universales de amor, representación e inclusión resuenan en las comunidades de todas partes“.

La ex actriz estadounidense, que eligió usar su título nobiliario en la portada del libro pese a sus graves acusaciones contra la familia real británica, explicó que quería que la historia fuese inclusiva y que contará con un “grupo diverso de padre e hijos”.

Harry y Archie aparecen varias veces en el libro, y Meghan incluso sumó a su hija recién nacida.

La ilustración final del libro parece estar inspirada en la vida del duque y la duquesa de Sussex en California, con Harry sentado en el banco con Archie. En la imagen también aparece una mujer, que representa a Meghan, con Lili en un portabebé.

Este no es el primer proyecto editorial en el que Meghan ha estado involucrada que se ha convertido en un éxito de ventas. “Together: Our Community Cookbook”, para el que Meghan escribió el prólogo en 2018, también alcanzó la cima de las listas de no ficción.

