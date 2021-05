La venganza de la princesa Beatriz de York contra Meghan Markle y el príncipe Harry

Beatriz de York y Edoardo Mapelli en el día de su boda

La princesa Beatriz de York y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, esperan su primer hijo, según informó el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarca británica.

La nieta de Isabel II, de 32 años, se casó con el promotor inmobiliario italiano en septiembre pasado. El primer bebé de Beatriz, la hija mayor del príncipe Andrés y de Sara Ferguson, nacerá este otoño boreal, confirmó Buckingham este miércoles.

El empresario ya tiene un hijo, Christopher, con su ex esposa, la arquitecta Dara Huang.

“La reina ha sido informada y ambas familias están encantadas con la noticia”, dijo el palacio en un comunicado. Por el momento, la familia real ha elegido guardar silencio sobre el tercer aniversario de casados de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Tanto la reina como Carlos o el príncipe William no han publicado nada en sus redes sociales , algo que sí hicieron cuando fue el cumpleaños de su hijo Archie el 6 de mayo.

La princesa, novena en la línea de sucesión al trono británico, se casó con su marido el pasado julio en el castillo de Windsor en una pequeña ceremonia privada que, debido a las restricciones por COVID-19, se celebró sin la habitual pompa de las bodas reales.

La princesa Beatriz de York espera su primer hijo

Actualmente la reina de Inglaterra tiene 10 bisnietos, tras dos nuevos nacimientos este año. La princesa Eugenia, hermana de Beatriz, tuvo su primer bebé en febrero con su marido Jack Brooksbank. Y Zara Tindall, hija de la princesa Ana, tuvo su tercer hijo en marzo.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle también están esperando su segundo hijo este año. Los duques de Sussex confirmaron que es un niña y nacerá en los Estados Unidos, el lugar de residencia de la pareja desde que renunciaron a sus deberes reales el año pasado.

La llegada de un nuevo integrante a la familia Windsor lleva alegría a la monarca, de 95 años, cuyo marido por más de siete décadas, el príncipe Felipe, murió el mes pasado.

El momento del anuncio del embarazo de la princesa Beatriz fue muy comentado en la prensa británica. La nieta de Isabel II eligió hacerlo en el tercer aniversario de bodas del duque y la duquesa de Sussex. Un gesto que no pasó desapercibido en la prensa.

Markle reveló que estaba embarazada en la boda de la princesa Eugenia, el 12 de octubre de 2018, quitándole todo el protagonismo a los novios en su gran día. El paso en falso de la duquesa de Sussex generó molestia en el clan York.

La familia real en la boda de Eugenie con Jack Brooksbank en Windsor, octubre de 2018 (Reuters)

El último bebé de la familia real británica ocupará el puesto número 10 en la línea de sucesión al trono y será el 12º bisnieto de la reina de Inglaterra.

La famosa entrevista de los Sussex con Oprah abrió el debate sobre si Archie debería haber recibido el título de príncipe con su nacimiento. La ley real dice que, por ser bisnieto de la actual reina, Isabel II, no le corresponde. Solo alcanza a los hijos y nietos de la monarca, así como a los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales, según la patente que estipuló la soberana en 2012. Con esa decisión, tomada antes del nacimiento el príncipe George, Isabel II quiso eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea de sucesión para que todos los hijos de los duques de Cambridge fueran príncipes.

Teniendo en cuenta esta normativa, ni los hijos de las princesas de York ni los del príncipe Harry deben tener títulos de príncipes. De hecho, el de la princesa Eugenia no tiene ese tratamiento y se espera que suceda lo mismo con el bebé que espera su hermana.

Sin embargo, Meghan Markle y el príncipe Harry esperaban que con el nacimiento de Archie la reina Isabel II hiciera una excepción, ya que es nieto del heredero al trono.

Que los niños no sean príncipes o princesas implica que los gastos en seguridad no son cubiertos por la familia real y que no tienen el tratamiento de Alteza Real que sí ostentan sus progenitores. Sin embargo, todos ellos entran en la línea de sucesión al trono británico.

Tras el nacimiento de los dos nuevos miembros de los Windsor este año, el príncipe Harry, de 36 años, y su hijo Archie, de dos, seguirán ocupando el 6º y el 7º puesto, pero la hermanita del último ocupará el 8º que ahora es del príncipe Andrés de York. Por encima de ellos, el príncipe Carlos de Gales, su primogénito William de Cambridge y sus hijos –George, Charlotte y Louis– no ven afectadas sus primeras posiciones.

(Con información de Reuters)

SEGUIR LEYENDO: