Los cuatro secretos de belleza de Sarah Ferguson: de ser humillada por su físico a lucir increíble a los 61 años

En las últimas apariciones virtuales de Sarah Ferguson se la vio con la piel más tersa y luminosa

La relación de Sarah Ferguson (61) con su aspecto físico siempre fue una de sus preocupaciones. La duquesa de York, recientemente convertida en abuela por primera vez, (Eugenie dio a luz el 13 de febrero pasado), ha admitido antes haber tenido algunos retoques beauty.

Ante el desafío de mantener un buen aspecto físico, “Fergie” decidió ocuparse también de su rostro. En una entrevista al Daily Mail confesó ahora que había recurrido a un tratamiento con láser para mejorar el cutis: “Se realiza sin dolor, no es invasivo, no requiere recuperación y se termina en menos de 90 minutos”. La médica que se lo hace es una amiga suya: Gabriela Mercik, a quien conoció en 1992 en una misión humanitaria en Polonia. Además del láser facial se ha aplicado bótox, hilos tensores, rellenos orgánicos, inyecciones de vitaminas y ha hecho “infinitas dietas”.

En declaraciones a Telecinco, señaló: “He tenido problemas con mi peso… Poco a poco empecé a entender qué estaba haciendo con mi vida. Me di cuenta de que me estaba haciendo daño, era como si estuviera perdida (...) Me pusieron el nombre Duquesa de Pork (”Duquesa del cerdo”, Fergie se había convertido en la portavoz de Weight Watchers después de que la prensa británica la comenzó a llamar así). Me han humillado mucho”.

En las últimas apariciones en su canal de Youtube los cambios son notables, luce una piel notablemente más firme, suave e incluso un cabello vibrante: estas son las cuatro razones del cambio.

Ojos

Notable cambio en las fotos

En las últimas apariciones virtuales luce una mirada más fresca. Según los especialistas consultados por el medio Daily Mail: “Es posible que esto sea el resultado de una blefaroplastia superior. Este es un tipo de cirugía que repara los párpados caídos y puede implicar la eliminación del exceso de piel, músculo y grasa”.

Es una intervención poco invasiva, de recuperación rápida y podría costar 5000 dólares.

Una frente sin arrugas

El paso del tiempo hace que las líneas de expresión se vuelven más profundas. La toxina botulínica - más conocido como botox- es el tratamiento ideal para prevenir y relajar los gestos de la parte superior del rostro, las arrugas de expresión para combatir el envejecimiento facial. Se aplica cada seis a ocho meses. Mientras que el ácido hialurónico es una herramienta efectiva para rellenar y combatir las arrugas del tercio inferior de la cara.

Labios con volumen

La Dra. Judy Todd, que dirige la Clínica Synergy en Glasgow, dijo: “Parece que Sarah pudo haber usado un procedimiento de microagujas y radiofrecuencia para tensar la piel y reducir las líneas y arrugas que surgen parecidos a un código de barra.

“Las mejoras en la tecnología de los últimos años han dado resultados mucho mejores para estos tratamientos y uno de los mejores sistemas del mercado es Morpheous8. Es solo un tratamiento de una hora con resultados asombrosos en solo unas pocas semanas. El procedimiento hace que la piel se repare a sí misma y aumenta enormemente la producción de colágeno y elastina, por lo que rejuvenece la piel con un aspecto muy natural”, detalló la especialista.

Un cabello más vibrante

Luce el cabello más controlado y con menos frizz

Otra clave del nuevo aspecto de Fergie es su pelo, la pelirroja siempre ha resaltado por la tonalidad natural. Shona Bain, una colorista de las celebridades en Reino Unido analizó su actual look. , “Parece mucho más rico y suave con un brillo visible. Incluso algunas de sus canas”.

También explicó las razones del cambio: “Uno es el color: ahora es más profundo, un poco más oscuro y mucho más rico en tono, lo que hace que el cabello luzca más saludable y juvenil”.

A su vez Sarah tiene naturalmente el cabello con algo de frizz y un aspecto rebelde, en las últimas imágenes se lo puede percibir controlado. “Creo que se ha secado con keratina. Este es un tratamiento que agrega la queratina nuevamente al cabello. Se seca con aire y se sella después. Suaviza el frizz y le da un sello brillante al cabello, dura casi tres meses”.

