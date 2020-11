Un vestido de 67 años y una iglesia tradicional en Miami: cómo fue la boda de la sobrina nieta de Kennedy

Los recién casados Eunice Kennedy Shriver y Michael Mike Serafin García (@ekshriver)

Otra boda casi real en 2020. Este viernes fue el turno de Eunice Kennedy Shriver, nieta de la legendaria Eunice Kennedy (hermana de John Fitzgerald Kennedy), fallecida en 2009. Comprometida desde 2018, la joven tenia planes de boda con Michael “Mikey” Serafin García el pasado fin de semana frente a 200 invitados, sin embargo las restricciones de la pandemia hicieron que reviera la celebración.

Con unos 35 invitados los novios contrajeron matrimonio en la Iglesia de San Patricio (Miami), el templo católica en la que la familia de la novia acudió todos los domingos durante generaciones y donde ella misma sirvió como monaguilla durante 15 años.

Ese no fue el único detalle especial. Para esta fecha singular, Eunice le quiso rendir homenaje a su abuela, lo hizo luciendo el mismo vestido de novia de Dior que su abuela lució en su boda el 23 de mayo de 1953. “Mi abuela lo llevó en su boda con mi abuelo, y 67 años después, lo usé yo para casarme con Mike. Con el paso del tiempo, el vestido ha pasado a un tono marfil vainilla francés, y tiene algunos agujeros, pero no me importó", destacó la recién casada.

El refinado vestido - de 67 años de historia- casi no necesito de ajustes porque ambas tenían prácticamente la misma altura y el mismo tamaño de cintura y medidas corporales, aunque si recibió un importante trabajo de restauración como puesta en valor de la pieza histórica. “El vestido era tan delicado como un pañuelo de papel" , dijo Eunice. "Así que tuvimos que manejarlo con mucho cuidado. ¡Tenía miedo incluso de sentarme!”, contó Eunice.

El impactante look de boda de Eunice, el mismo que lució su abuela para casarse en 1953(@ekshriver)

El resultado final se llevó todos los aplausos de los especialistas en trajes nupciales: con escote en forma de corazón, falda con volumen con capa de gasa bordada a mano. También llevó velo largo de cinco metros, y ramo de flores. Las dos hermanas menores de la novia, Chessy y Carolina, siguieron la tradición y fueron como damas de honor con vestidos azules a juego de Jay Godfrey. El novio también sorprendió por su elegancia, lució un esmoquin Brioni y zapatos de Tom Ford.

Las fotos del gran evento fueron compartidas por los novios en las redes, Eunice subió una foto a la salida de la iglesia y escribió “Forever" (Para Siempre)

Otra de las imágenes que se viralizó fue tomada por la fotógrafa de bodas donde se la ve a Eunice de espaldas con su impactante traje nupcial en el atelier de Dior en Miami.

Nunca hubo dudas sobre el sitio de la ceremonia. Tuvimos una boda católica tradicional con una misa completa. Nuestras familias solo llenaron los primeros bancos", expresó durante su entrevista con la edición norteamericana de Vogue. “Podría haber parecido físicamente vacía la iglesia con solo 32 invitados. Pero la energía de ese día llenó la sala. Fue el mejor momento de mi vida. Mientras caminaba por el pasillo con mi madre y cuando vi a Eunice entrar con su padre, fue difícil contener las lágrimas. Era la novia más hermosa de todas”, destacó Mike.

La celebración continuó en con una pequeña recepción para los más íntimos, como era de esperar hubo cambio de look. La novia se quitó la falda larga, y se quedo con un pieza por encima de las rodillas y zapatillas.

Seguir leyendo: Seguir leyendo:

El obispo de la boda real de Meghan y del príncipe Harry dijo haber sentido "la presencia de esclavos " durante la ceremonia