Borraron de la declaración de Ghislaine Maxwell el nombre del príncipe Andrés

Ghislaine Maxwell.

Esta mañana fue destapado un nuevo episodio en el caso contra Ghislaine Maxwell por la red de abuso y tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein. Las autoridades de Nueva York publicaron la declaración que la socialité británica emitió en 2016 y cuando aceptó haber sostenido una relación con el empresario, pero negó diferentes acusaciones, aunque llamó la atención que el nombre del príncipe Andrés no aparece en ningún documento.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan decidió el pasado lunes que la amplia declaración que Maxwell dio en abril de 2016, cuando se enfrentó a una demanda civil por difamación que finalmente se resolvió en su contra un año después, debía hacerse pública.

Las palabras de la socialité fue transcritas en un documento de 465 páginas, que contiene una larga serie de negaciones y respuestas evasivas, ya que insistió en no haber reclutado a docenas de víctimas para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

En este mismo archivo se lee que Ghislaine negó cualquier tipo de acusación en contra del príncipe Andrés, a pesar de que existen fotos de su conducta hacia Virginia Roberts, quien fue la misma que presentó esta denuncia en 2015.

El nombre e imagen del miembro de la Realeza británica aparecen con una marca negra, a pesar de que él fue acusado por Roberts de perpetrar los abusos hacia ella. (REUTERS/Carlo Allegri)

En los documentos en poder del Daily Mail, el nombre e imagen del miembro de la Realeza británica aparecen con una marca negra, a pesar de que él fue acusado por Roberts de perpetrar los abusos hacia ella.

Según la transcripción, la misma Ghislaine no reconoció la fotografía que ha dado la vuelta al mundo y cuyos protagonistas son el príncipe Andrés y la entonces adolescente, Virginia.

La negativa sorprendió porque en la imagen aparece la socialité acusada de reclutar a cientos de niñas y adolescentes para la red de abuso y tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein.

“No estaba segura de si es una imagen real o no”, se lee en el texto publicado esta mañana.

A pesar de no aceptar al veracidad de la mítica foto, Ghislaine Maxwell sí aceptó que durante algunas jornadas en su casa estuvo una marioneta, misma que Virginia asegura fue usada para tocar sus senos.

'No me acuerdo. Recuerdo el títere, pero no recuerdo nada alrededor del títere", afirmó la socialité.

Sobre la afirmación de Virginia Roberts de que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en una bañera, Maxwell negó que un evento así pudiera ocurrir por su tamaño y condiciones.

“Ella (la víctima) afirmó que las cosas sucedieron en mi baño en Londres. Su caracterización simplemente no es posible. La bañera es demasiado pequeña para cualquier tipo de actividad”, comentó la acusada en 2016.

“Lo que estoy asegurando es que toda su ridícula y absurda historia de lo que sucedió en mi casa es una mentira obvia”, concluyó.

El archivo de 465 páginas, que incluye fotografías comprometedoras, forma parte del caso de difamación presentado en 2015 contra Maxwell por Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein.

Giuffre acusó a Ghislaine Maxwell de reclutarla cuando aún era adolescente para incluirla en el círculo de Epstein, donde fue obligada a sostener relaciones sexuales con el mismo empresario estadounidense y otros hombres poderosos, como el príncipe Andrew, quien ha negado en más de una ocasión estar involucrado en esta red de tráfico sexual.

La declaración fue tomada en 2016 por su mismo abogado David Boies y por la que se le fincaron dos cargos de perjurio hacia la socialité británica. El caso se resolvió en su contra en 2017.

Ghislaine Maxwell fue apresada en julio de este año y desde entonces se encuentra en el Centro Correccional Metropolitano en Brooklyn (MCC Brooklyn, por sus siglas en inglés).

Aunque se declaró como inocente, será juzgada por los cargos de que reclutó a varias niñas de 14 años para la red de tráfico de Jeffrey Epstein, donde abusaron de ellas entre 1994 y 1997.

