Lula da Silva desafíó a sus enemigos en el cierre de su segunda gira por Brasil

Acompañado por su sucesora Dilma Rousseff -destituida el año pasado-, el ex mandatario brasileño no dudó en señalar a las "élites" como los culpables de su compleja situación judicial. El ex presidente sigue liderando los sondeos pese a su condena por corrupción