Ex Defensor del Pueblo: “No es derecho a la protesta quemar a un policía”

El exDefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez en una entrevista para canal N rechazó tajantemente las acciones tomadas por vándalos mezclados entre los manifestantes, quienes quemaron vivo y asesinaron al agente policial José Luis Soncco en la ciudad de Juliaca en Puno.

“No es derecho a la protesta quemar a un policía, no es derecho a la protesta asaltar 19 ambulancias, no es derecho a la protesta cerrar una pista y evitar que un niño pueda acceder a un centro de salud y fallezca”, sostuvo.

En ese misma línea, Gutiérrez ahondó en cuanto a la situación replicada en Ayacucho, Cusco y ahora en la región de Puno en donde los manifestantes han intentado tomar los terminales aéreos de dichas regiones y que, según opina el exDefensor, hay un trasfondo político.

“Este no solamente es un activo estratégico hay un propósito claramente político, es secuestrar una región porque si usted cierra la carretera y toma el aeropuerto, usted ha secuestrado y ponen contra la espada y la pared al gobierno”, señaló Gutiérrez.

Gutiérrez Camacho dijo que, debido a las conductas realizadas por parte de los manifestantes es que las fuerzas del orden debían repeler con la mayor severidad que amerite a quienes se salgan de los parámetros de lo que implique una legítima protesta.

“El Gobierno tiene que repeler con la mayor energía que le da la ley, no puede permitirlo porque allí se pone en riesgo los derechos de cientos de miles de ciudadanos, vidas y salud está de por medio, la alimentación no va a poder llegar, entonces no puede permitirse, esta es mi posición”, expresó.

Protestas en Perú han dejado cientos de heridos entre civiles y policías.

En esa misma línea el ex funcionario argumentó que, en diferentes puntos del país y en las zonas en donde se han venido registrando las manifestaciones se vienen acarreando conflictos que, con los recientes acontecimientos han hecho que la población convulsione, pero del mismo modo sugirió que deberían desplegarse equipos de trabajo desde el Gobierno que pueda controlar estas expresiones y evitar que se llegue a las instancias en las que actualmente nos encontramos con más de 3 decenas de fallecidos entre manifestantes y agentes del orden.

