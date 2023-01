Maxi Mendaña lloró al recordar a su padre y el título de Bolognesi en el 2007

El periodista de GolPerú, Maximiliano Mendaña, lloró al recordar una emotiva anécdota relacionado al trabajo de su padre y preparador físico, Mario Mendaña, quien formaba parte del comando técnico del DT Juan Reynoso en el club Bolognesi.

El comentarista de GolPerú recordó que su padre trabajó junto al actual estratega de la selección peruana en el 2007. El ‘Cabezón’ debutaba como entrenador profesional en el equipo de Tacna.

“Viene lo de Juan en el 2007. Había sido un año difícil, fue lo del terremoto, papá viviendo en Tacna y nosotros en Lima, separados siempre y lo veíamos a cuenta gotas. Agarran el equipo en el Torneo Apertura en las últimas siete u ochos fechas. No ganan ningún partido. Bolognesi estaba último. Tenían salvar la categoría en el Clausura, prácticamente tenían que ser campeones. Bueno, Bolognesi sale campeón en el Clausura. Le gana a Melgar en el último partido. Yo siempre seguí a los equipos de mi papá, el trabajo de mi papá es primero y soy hincha del club en que trabaja de mi papá”, aseguró Mendaña en una entrevista con su colega Giancarlo Granda para el programa de YouTube ‘Tiempo Muerto’.

“Estaba con mi hermano mirando el último partido del Clausura que era Bolognesi ante Melgar. Necesitaban ganar para salir campeones. Había sido un año muy difícil, el año anterior había descendido y mis amigos del colegio (...) Nadie quería que salga campeón Bolognesi. Era como que todo ir apretando adentro. Termina el partido, ‘Bolo’ sale campeón, festejo, yo estaba mirando la televisión”, prosiguió el comunicador.

Mendaña comentó que tras el final del partido que proclamó campeón del Torneo Clausura 2007 a Bolognesi recibió una comunicación inmediata de su padre y se conmovió hasta las lágrimas al relatar y recordar el suceso.

“Me suena el celular mientras estaba mirando los festejos. Y me suena el celular. Habrán pasado 30 segundos que terminó y se mete la gente a la cancha. Era papá y me decía ‘pero acaba de terminar el partido’. Mario Mendaña, y veía a toda la gente en la cancha. Atiendo el teléfono y digo ‘hola’ y él me dice ‘hola’. Estuvimos tres minutos que nadie dijo nada, no podías hablar. Yo creo que eso es lo más me ha marcado”, dijo Mendaña conmovido.

“Cuando me preguntan, papá salió campeón en la ‘U’, Cristal y jugó una final de Copa Libertadores. Salió campeón con Melgar. Pero ese es mi recuerdo, el ‘Bolo’ del 2007, por ese momento. Papá no era muy demostrativo, era bastante parco. Y yo soy muy pesado con el fútbol, todo el día lo llamo y le pregunto cómo van a jugar. Aparte fue a la primera persona que mi papá llamó, me di cuenta, estaba viendo el partido, terminó y veo Mario Mendaña. No hablamos. Yo sentía que el lloraba del otro lado. Ese es como el recuerdo, y no es un título nacional, fue el campeón del Clausura. Hay otros títulos que uno los recuerda más (...) Nunca hablamos de ese momento con mi papá. Pero siempre que lo cuento me pongo a llorar (...) Ese es el recuerdo más emotivo que tengo”, agregó el periodista.

El periodista Maximiliano Mendaña es hijo del preparador físico Mario Mendaña, quien fue parte del comando técnico de Juan Reynoso que se consagró campeón del Torneo Clausura 2007

Maxi Mendaña explicó por qué ese recuerdo le quedó marcado y fue debido a la difícil situación que había vivido su padre en su carrera profesional previo al título con Bolognesi que inclusive provocó el regreso de su familia a su natal Uruguay.

“Pero tengo un recuerdo que a mí me toca mucho. Mi papá trabaja por primera vez con Juan Reynoso en el 2007 en Bolognesi. En el 2006 trabajó con Teddy Cardama en José Gálvez y descendieron. Ese descenso que nunca se consumó y después Gálvez volvió a jugar en primera división. Definió con Sport Boys en Matute. Yo estaba en el estadio y a mi papá lo expulsan ese día. Yo era muy chico”, comentó.

“Mi papá había descendido y le habían arbitrado mal a Gálvez ese año, prácticamente lo hicieron descender. Mi papá nos dice ‘nos vamos para Uruguay, no aguanto más, no da para más’. Ha trabajado en los equipos más representativos del Perú: ‘U’, Alianza y Cristal. Pero en algún momento no le tocó estar en equipos grandes. Venía de Melgar, que también venía mal, y Gálvez. En el 2006 tocó fondo y dijo ‘no voy a trabajar más en Perú’. Nos volvíamos para Uruguay, incluso me despedí de mis compañeros de colegio. Ya en Uruguay (2007), Juan Reynoso lo llama a mi papá, el primer equipo que agarraba Juan, Bolognesi. Y volvimos”, explicó el periodista.

