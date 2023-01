Yiddá Eslava asustó a Julián Zucchi pintando su camioneta: “Para que todos sepan la clase de persona que eres”

Yiddá Eslava asusta a su pareja Julián Zucchi pintando su automóvil. Instagram

Al mismo estilo del auto del regidor de la Municipalidad de Miraflores, Paolo Mesías. La actriz Yiddá Eslava pintó la camioneta de su pareja con aerosol y le dio tremendo susto a Julián Zucchi.

La escritora compartió un video en sus redes sociales sobre la sorpresa que hizo por amor. El clip inicia cuando Julián está saludando a sus seguidores y de pronto le pasan la voz de que Yiddá estaba pintando su auto.

Él baja las escaleras de prisa y comenta que no entiende lo que está pasando porque no le había hecho nada a su pareja como para que actúe de esa manera. “¿Estás loca Yiddá?, ¿qué le pasó?, Si yo no te hecho nada, Yiddá”, repetía mientras llegaba al primer piso.

Mientras que Yiddá Eslava escribía tiernos mensajes con aerosol en su automóvil. “Te amo, Julián Zucchi”, “Feliz aniversario, 10 años juntos”.

Cuando Julián Zucchi la alcanzó y pudo ver lo que había hecho la madre de sus hijos le preguntó por qué lo había hecho. “Es mi expresión de amor”, respondió la excombatiente.

“Lo tenía que hacer, para que todos se enteren la clase de persona que eres Julián... Diez años juntos, luchando de la mano, por nuestra familia, por nuestros sueños, por nosotros, un día a la vez. El secreto es querer estar juntos, el respeto, la fidelidad y el amor son parte de la decisión de compartir tu vida con alguien. El amor no se obliga, se entrega del corazón”, posteó en la publicación en su Instagram.

La actriz de la película ‘Sí, mi amor’ comentó que la sorpresa lo había hecho con todo su amor para su pareja y que era su forma de expresar su cariño por el día de su aniversario. Luego, ella le consultó al argentino si le había gustado la sorpresa. “Al inicio me asusté un poquito, casi me da un paro cardiaco, pero a final me gustó el mensaje”, confesó el exparchis.

“Es que también las cosas buenas, el ser fiel, el ser buen padre, ser buena persona, hay que difundirlos. Así que comadres a pintar autos”, le explicó la extrovertida Eslava.

Finalmente, Zucchi le consultó si la pintura que usó salía y ella responde: ¿Qué, tenía que salir?, menciona Yiddá, para luego reírse.

Video viral en TikTok del ‘regidor infiel’

Yiddá Eslava habría tenido como referente el video que se hizo viral en TikTok, donde se puede ver un auto blanco BMW pintado con letras rojas con frases ofensivas hacia un hombre llamado Paolo Mesía estacionado en un parque de Lima.

De acuerdo a las imágenes, del lado de la puerta del copiloto se lee la frase: “Paolo Mesia, infiel, mentiroso”. Otro mensaje que se puede leer en el capó del auto es: “Te gustan las p..., destruiste a tu familia”.

Tras la viralización del auto pintado, el nombre de Paolo Mesia tomó gran relevancia a medida que las visualizaciones del video en TikTok aumentaban. Algunos usuarios dejaron sus comentarios al no poder creer lo que estaban viendo o a qué punto podía llegar la venganza de una mujer.

“Hubiese hecho lo mismo, pero mi ex no tenía ni patines”; “Le hubiera puesto azúcar en el motor”; “Le falto llenar todos los espacios en blanco”,”Que culpa tiene el auto”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.

Luego de que la mayoría de los peruanos compartieran el video y sea tendencia, ya que registró más de 2 de millones de reproducciones, se supo que el famoso Paolo sería uno de los actuales regidores de la Municipalidad de Miraflores, llamado Paolo Mesía Macher. Hoy es conocido como el ‘regidor infiel’ en las plataformas digitales.

