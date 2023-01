Rodrigo González vs. Gino Pesaressi: todo sobre el nuevo enfrentamiento mediático del 2023

Rodrigo González y Gino Pesaressi nuevamente enfrentados.

En el 2022, Rodrigo González se enfrentó contra varias figuras del espectáculo nacional, entre ellas Gian Marco Zignago, Melissa Paredes, John Kelvin, Magaly Medina, Gisela Valcárcel, entre otras. En este nuevo año, el popular ‘Peluchín’ le ha declarado la guerra a Gino Pesaressi, quien formó parte de ‘Esto es Guerra’ en el pasado.

Fuertes críticas

A lo largo de los años, el conductor de ‘Amor y Fuego’ ha cuestionado a Gino Pesaressi como parte de su programa de espectáculos. Cuando este se presentó en ‘El Gran Show’, Rodrigo fue uno de los primeros en cuestionar su participación. Lo mismo pasó cuando el exchico reality ganó el reality de baile.

“Entonces, a Facundo lo llevaron hasta el cuarto lugar, que, por términos técnicos, ya había llegado bastante lejos porque el público lo salvaba por la simpatía, pero ¿que el ‘mosco muerto’ gane?, y ¿con esa cara?”, aseguró el presentador de TV, quien juraba que Santiago Suárez debía ser el ganador.

Los comentarios en su contra continuaron, lo que llamó la atención del público, que se preguntaba constantemente por qué Rodrigo González no toleraba a la exfigura de ‘En Boca de Todos’. Las dudas quedaron resueltas cuando el periodista de espectáculos explicó que Gino alguna vez maltrató a una de sus reporteras y hasta le envió una foto desnudo.

“Un día me mandó una foto donde se tocaba. Me decía que eso era lo que yo buscaba. Lo puso en su Instagram. Yo nunca me olvido que siempre se mostró como un patán y siempre mostró su falta de educación, siempre fue un patán. Yo hace tiempo lo vi, no me creo que sea buenito. Es el verdadero mosco muerto”, dijo.

Gino Pesaressi explotó contra ‘Peluchín’

La primera semana de enero, el excuñado de Natalie Vértiz se fue de vacaciones con su nueva pareja, la actriz Andrea Aguirre. Mientras almorzaba, decidió hacer una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó con lujo de detalles las razones por las que Rodrigo González lo detesta.

“Peluchín me tiene mala leche porque soy muy amigo de Cathy Sáenz y como ese pata odia a Cathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importa sus comentarios. Tiene un problema, no supera. Cathy le ganó un juicio y eso le revienta. Cuando él estaba en Latina, él hizo elegir a la productora ‘o se queda ella o yo’. ¿Adivinen a quién eligieron?”, precisó Gino.

El exchico reality continuó con su descargo, criticando al programa ‘Amor y Fuego’. “Me lo paso, me da igual ese hombre, que sea feliz, lo necesita. Nadie ve Willax, solo él cree que lo ve, como en su Instagram lo siguen, él cree que su Instagram es la televisión nacional, pobrecito. Ni su mamá lo ve en Willax”, sostuvo.

Rodrigo González respondió

El lunes 9 de enero, como parte del retorno en vivo de ‘Amor y Fuego’, el conductor de TV arremetió contra Gino Pesaressi por hablar de él en sus redes sociales. Resaltó que se hace el “mosco muerto” y que su programa está al aire por más de 10 años porque los televidentes lo prefieren.

“Lo que es tener 14 años en televisión y que la gente siga eligiéndonos. Gracias Willax, y a ti también que envidias, a ti también que ya no sabes qué hacer para llamar la atención, a ti también que quieres recurrir a tener trabajo o a estar en la TV disparándome, mira cómo invierten, mira todo lo que tenemos por año 14 y envidia”, acotó en su gran regreso a la pantalla chica.

