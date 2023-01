PNP libera tramos de la Panamericana Sur para reanudar el tránsito vehicular en Ica

Manifestantes marchan sobre la Autopista Panamericana durante un bloqueo en protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el viernes 6 de enero de 2023, en Ica, Perú. (AP Foto/Martin Mejia)

El 8 de diciembre, la Policía Nacional del Perú, decidió tomar el control de las principales avenidas de la ciudad de Ica para garantizar un tránsito fluido a los ciudadanos, luego que las calles estuvieran bloqueadas desde el último jueves, cuando se reanudaron las protestas en esta localidad.

Así fue que la división de la Unidad de Servicios Especiales recuperó el control del Km. 299 de la Panamericana Sur, zona del Álamo. En el Km. 290, con apoyo de los vecinos del lugar, la PNP logró despejar a los manifestantes y proceder a retirar las piedras y llantas de la vía.

Según informe de las autoridades, ambos tramos de la Panamericana Sur, los vehículos livianos y del lugar ya pueden transitar con normalidad, sin embargo, las unidades de carga pesada y buses interprovinciales esperan que el último punto en la zona de Barrio Chino sea liberado para que puedan continuar con su recorrido.

“Queremos que haya una solución o una tregua, pero lamentablemente lo que estamos pasando en el Perú. Llevo mercadería perecible. Estamos solventando nuestros propios gastos para la comida o bañarnos”, dijo un conductor a Canal N.

A través de RPP Noticias, se conoció que las fuerzas del orden están a la espera de la ordenanza para iniciar la liberación de esta vía y así asegurar el pase de estos vehículos que transportan alimentos, frutas, verduras que son destinadas para Lima y otras ciudades.

“Ya las unidades de transporte interprovincial y de carga pesada están circulando libremente de Lima hacia Ica y Arequipa. Esperemos que esta situación no se vuelva a repetir”, manifestó Martín Ojeda, gerente general del Gremio de Transporte Interprovincial.

Uno de los tres puntos más críticos que tiene la región Ica es el kilómetro 263 conocidos como el “Barrio Chino”. En este punto también continúa bloqueado junto al sector del Álamo, en el kilómetro 299.

Pasajeros inician larga caminata en Ica debido al paro de tranportes. (Captura)

Ambulancia asaltada en Ica

El Gobierno Regional (Gore) de Ica denunció que una ambulancia que trasladaba un niño fue atacada y asaltada por un grupo de manifestantes a la altura del kilómetro 262 de la Panamericana Sur, conocido como Barrio Chino.

A través de un comunicado, el Gore manifestó que el viernes 6 de enero, personal del hospital San Juan de Dios de Pisco trasladó a un niño, en estado crítico, del Hospital Regional; pero tras emprender el regreso a Pisco fue interceptada por grupos de manifestantes.

En el documento compartido, el Gore Ica censura el acto vandálico, y si bien se considera válido el derecho a la protesta, se remarca que no debe atentarse contra la integridad de las personas ni vulnerar la propiedad pública o privada.

El Ministerio de Salud condenó el ataque a la ambulancia y la agresión a su personal.

Fuertes pérdidas económicas en Ica

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Luis Vila Gonzales, explicó que Ica está pasando por una crisis económica tras el bloqueo y paralizaciones de las principales avenidas a causa de las manifestaciones violentas en la localidad, generando que al día se pierdan cerca de 15 millones de dólares en el sector agroexportador, minería, turismo, comercio, industria, transporte y otros.

“Ica es un puente de articulación de todo el Perú en el sector, transporte, turismo, industria, comercio y otros. Con respecto al paro, que ya tiene cuatro días, no es con la misma metodología del paro del mes de diciembre del 2022 que si nos afectó, ya que por en una semana se perdieron hasta 100 millones de dólares diarios por todo concepto. Para esta oportunidad, la contundencia en cuanto a cantidad de manifestantes, no es de la magnitud del mes anterior, pero si han cumplido con su objetivo de bloquear la Panamericana Sur, ha significado aproximadamente 15 millones de dólares de perdida por día, afectando principalmente a los trabajadores que no se están desplazando a sus centros de trabajo, sobre todo a quienes trabajan en el sector agrario”, declaró para Correo.

