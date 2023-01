Tilsa Lozano sueña con programa propio de espectáculos: “La TV no está lista para mí”

Tilsa Lozano sueña con programa propio de espectáculos | Youtube. La Linares.

Tilsa Lozano habló sobre sus proyectos profesionales a futuro en ‘La Linares’, espacio de entrevistas de Verónica Linares. Según reveló la exmodelo, uno de sus grandes objetivos es contar con un programa propio de espectáculos, el cual se diferenciaría de la competencia por no destruir a nadie, pero tampoco ser adulador con sus invitados.

“Me gustaría tener un programa propio, pero siento que la TV no está lista para mí. Quiero hablar sin pelos en la lengua. Acá hay mucha pose, mucho ‘esto no se puede decir porque las marcas no te van a auspiciar’ (...) Creo que falta un punto medio; está el correcto, que todo tiene que ser perfecto, y está el que degolla al primero que pasa. Falta la naturalidad, decir lo que piensas sin jod*** a nadie”, comentó.

La periodista quedó sorprendida con sus palabras y le preguntó cómo lograría permanecer en la pantalla chica sin auspiciadores que apuesten por su formato. “Por eso digo que la TV no está lista para mí, para lo que yo quiero para mí”, contestó Tilsa Lozano, quien fue en su momento conductora de ‘En exclusiva’, ‘Amor de verano’ y ‘Titanes’.

“Debe ser un programa en la noche, mi público no será amas de casa, no voy a enseñarte a cocinar. Sería un programa de entrevistas y espectáculos (...) Mostraría cuáles son las películas u obras de teatro que se estrenaron, hablar un poco de moda, de la alfombra roja, quién fue. Y sí, aplicar tu opinión sobre lo que se vive actualmente, pero no destructivamente, sino comentar y hablar”, añadió.

Tilsa Lozano habló sobre sus proyectos en la pantalla chica a futuro. (Youtube)

Su experiencia en ‘El Gran Show’

Tilsa Lozano aseguró que, a lo largo de su carrera televisiva, muchas veces le “han cortado la lengua” y no puede ser ella al 100%. Verónica Linares le preguntó si ese había sido el caso en ‘El Gran Show’, donde ha aparecido como jurado, pese a no contar con experiencia profesional en baile.

“No es que me corten la lengua, pero sí tienes que seguir el formato del programa. Hay tiempos que cumplir, ahí estás hablando del baile, del show. No importa si la chica me cae bien o me cae mal, ese no es mi roche, yo tengo que hablar del minuto que bailó y punto. Muchas veces he tenido ganas de decir cosas porque mejor no. No puedes mezclar cosas”, precisó.

Tilsa Lozano se ha desempeñado como jurado en el reality de baile de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, la actual esposa de Jackson Mora indicó que ya no se involucra en peleas mediáticas por sus hijos. “El personaje de la Vengadora no era un personaje fingido, pero era yo agranda. Antes gustaba que fuera malcriada. Pero ahora soy mamá, me tengo que amarrar la lengua por ellos. Ya tengo 40 también, tengo que madurar en algún momento”, dijo.

