‘Noche Poeta’: Luis Urruti y Piero Quispe valoraron triunfo ante César Vallejo

Universitario derrotó por 2-0 al conjunto trujillano en lo que fue su noche de presentación.

Universitario de Deportes derrotó por 2-0 a César Vallejo en la ‘Noche Poeta’. Los dirigidos por Carlos Compagnucci continúan preparándose para lo que será el inicio de la Liga 1 2023 y su participación en Copa Sudamericana.

El día de ayer, la delegación ‘merengue’ arribó a la capital para enfocarse en el encuentro ante Aucas por la ‘Noche Crema’. En ese sentido, Luis Urruti y Piero Quispe se refirieron a su rendimiento en lo que fue el primer partido del año.

El atacante uruguayo fue el primero en conversar con la prensa. “A pesar de que haya sido un amistoso, siempre es importante sumar. Por suerte hemos arrancado bien el año y espero poder seguir anotando, estoy muy contento la verdad”.

Asimismo, aseguró haber entrenado de la mejor manera para poder llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. “El 2022 ya quedó en el pasado, ya pasé la página y ahora en este 2023, ojalá que pueda seguir en el mismo nivel. Me he preparado mucho para este momento, estoy muy feliz por el gol y también por haber ganado”.

Con respecto al plantel 2023, Urruti dijo lo siguiente: “Uno siempre se ilusiona con el plantel que se forma y lo mejor es que todos estamos con la misma mentalidad, eso es muy importante. Hay muy buenos jugadores que han llegado a reforzar al equipo, así que ahora nos concentraremos en seguir yendo para adelante”.

Por otro lado, no dudó en referirse a Carlos Compagnucci. “Él ya más o menos me conoce, quiere que sea protagonista en la cancha y siempre me pide que ayude en la marca. Con la pelota me pide que haga lo que yo sé”.

Después, fue el turno de Piero Quispe, quien dejó de ser una promesa en Universitario y se convirtió en una de las figuras principales. “Siempre es bueno empezar con el pie derecho y gracias a Dios esta vez se pudo conseguir el triunfo”.

Sobre el equipo, el volante reveló que existe un buen ambiente dentro y fuera de la cancha. “Tenemos más intensidad, el grupo está muy unido desde que comenzó la pretemporada y vamos a ver cómo nos va este año, esperemos que se puedan lograr los objetivos”.

El conjunto estudiantil venció por 2-0 a la UCV en la 'Noche Poeta'. (Club Universitario de Deportes)

Además, dio a conocer cuáles son los objetivos que tiene el conjunto crema la siguiente temporada. “Nuestro objetivo es salir campeones y todo el grupo buscará lo mismo, así que vamos a ir con todo. Va ser bien difícil ganarse el puesto porque hay bastante competencia interna, existe rivalidad pero siempre con respeto”.

Finalmente, habló sobre lo que será la tan esperada ‘Noche Crema’. “Nos hemos preparado mucho para ese día. Estamos seguros que va a ser muy bonito, hemos esperado mucho para tener lleno el Monumental y más aún ahora que es una noche bastante especial por la presentación del plantel”.

Fixture crema 2023

La semana pasada se llevó a cabo el sorteo del fixture del Torneo Apertura 2023. En esta ocasión, serán 19 los equipos que participarán del campeonato y buscarán conseguir el título nacional.

A continuación, podrás conocer quiénes serán los rivales de Universitario en la primera fase del torneo:

Fecha 1: Universitario vs Cienciano

Fecha 2: Alianza Atlético de Sullana vs Universitario

Fecha 3: Universitario vs Academia Deportiva Cantolao

Fecha 4: Unión Comercio vs Universitario

Fecha 5: Universitario vs Alianza Lima

Fecha 6: Carlos A. Mannucci vs Universitario

Fecha 7: Universitario vs FBC Melgar

Fecha 8: Deportivo Binacional vs Universitario

Fecha 9: Universitario vs Asociación Deportiva Tarma

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs Universitario

Fecha 11: Universitario vs Atlético Grau

Fecha 12: Deportivo Municipal vs Universitario

Fecha 13: Universitario vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

Fecha 15: Descansa

Fecha 16: Universitario vs César Vallejo

Fecha 17: Universidad Técnica de Cajamarca vs Universitario

Fecha 18: Universitario vs Cusco FC

Fecha 19: Sport Huancayo vs Universitario

