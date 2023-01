HBD muestra su esencia con Azul Oscuro: la historia del creador de contenido que nunca dejó de rapear

El rapero peruano HBD habló con Infobae sobre su canal Detodoy Rap. Edición: Carlo Fernández C. /Infobae.

En Perú se viene gestando desde hace unos años una interesante movida de música urbana. Sus exponentes no suenan en las radios mainstream –¡quién lo necesita en el 2023!–, pero suman una legión de fieles oyentes en diferentes plataformas digitales.

Nombres como Sloowtrack, A.C.O, M2H, Nero Lvigi, Mseco, Asmir Young, Janice, entre muchos otros, forman parte de una nueva generación que ha logrado romper fronteras. Uno de ellos es HBD, un creador de contenido relacionado al mundo del hip hop que acaba de completar su primer álbum de rap: ‘Azul Oscuro’. Infobae conversó con este artista, que se reserva el nombre de pila y prefiere que lo llamen por su aka.

Se te relaciona mucho con YouTube, pero tus comienzos se dieron en la música.

Mucha gente no sabe que yo comencé rapeando desde 2008. Si bien mi primer video sobre rap en YouTube es de 2012, empecé a subir contenido frecuente en el 2015. El rap me gusta desde que tengo 5 años. Mi hermano me hizo escuchar la música que él oía, escuchaba Eminem, la parte rapeada del Nu metal. En el 2008 saqué mi primera maqueta que se llamaba ‘De repente’ y desde entonces rapeo.

El canal HBD - Detodoy rap es una parte importante de tu vida…

El canal comenzó haciendo tops. No solo de batallas. El primer video de 2012, que hasta donde tengo entendido es el primer video donde un youtuber sale mostrando su cara hablando sobre rap en español, es un top de instrumentales favoritas de rap. Comencé con el rap y en 2015 ya fui abordando más el freestyle. Siempre ha sido una mezcla entre freestye y rap, porque yo considero que la improvisación de rap está dentro del rap.

Luego pasé a los análisis. De hecho, mi video de Aczino vs. Invert es la primera vez que un youtuber hace un video analizando una batalla de rap y poniéndole puntaje. Todo esto no es que lo haya maquinado, sino que salió de forma natural, porque es lo que me gustaba mostrar. Con el tiempo a la gente le gustó y se hizo conocido.

¿Son tus dos pasiones?

Sí, por un lado, mi pasión por el rap, y por el otro, la pasión de grabar cosas. Luego de los análisis de batallas, pasé a hacer entrevistas y también reacciones. Actualmente, el contenido que me gusta más es de las ‘Historias históricas’, que son documentales sobre la historia del rap, que lleva un tiempo mayor de investigación y cuyo contenido aporta bastante a la gente que quiere saber sobre el origen del rap.

¿Y el video más visto es sobre el autotune?

El video más visto es ‘Así suenan sin autotune Rosalía, Nicky Jam y Luis Fonzi’, que tiene 20 millones de reproducciones. Cuando lo estaba editando, pensé que no tenía tanta gracia, y me tomé una pausa. Como había avanzado hasta la mitad del video, lo terminé. Pero nunca vi venir que sería el video más visto del canal.

En Facebook lo que ven más son las ‘Historias históricas’. Una de MC Hammer tiene 25 millones de reproducciones en año y medio de haber salido.

DE MILLONARIO A LA BANCARROTA - MC HAMMER Documental sobre la insólita historia de MC Hammer, que deja enseñanza. Posted by HBD - Detodoy Rap on Thursday, January 20, 2022

Ahora acabas de lanzar el álbum ‘Azul Oscuro’

Los temas que saqué desde 2018 forman parte de ‘Azul Oscuro’. Todos los años he sacado canciones. Me hubiese gustado sacar el álbum antes, pero para tener actividad en YouTube tienes que dedicarle mucho tiempo.

¿De qué va ‘Azul Oscuro’?

El disco ‘Azul Oscuro’ se llama así porque todas las canciones son las cosas que pienso en la noche, cada canción corresponde a alguna de esas cosas. Comenzamos con ‘Siete’ que abre el disco, porque hace referencia a los siete días de la semana. Comienza con el lunes y termina en un domingo, donde digo que nuevamente vuelve la ruleta de la vida. Es una forma de despertarse. Luego, el tema ‘Azul Oscuro’ le da el título al álbum. Buscaba un sonido onírico, que haga referencia a los sueños. Estaba viendo la forma que las palabras que diga no estén tan estructuradas. Pensé que lo mejor sería que esa canción sea un freestyle. Me metí al estudio y empecé a improvisar, y lo que me gustaba lo dejaba.

Esta canción, como los sueños, no tiene un guion. En el coro hago una mención de eso acerca de los sueños. Es sutil.

Así como el disco comienza que me despierto y termina con que me adentro en el mundo de los sueños. En el medio está ‘Película sin audio’, de cuando vas a ver una película con alguien, pero realmente no ves la película. El disco tiene canciones profundas y otras entretenidas. No solo cosas existencialistas, sino cosas que me pasan y experiencias.

¿Qué hay de los otros temas?

‘Nostalgia del futuro’, esto no lo había contado antes, pero es una canción que lloré cuando la escribí. Es una canción que dice que la única verdad del mundo es que toda la gente que conocemos se va a morir, la canción habla de eso. Recuerdo que la escribí llorando. Y tiempo después de sacarla, varias personas me dijeron que les generó este sentimiento. Un chico hizo un post en Instagram donde me dijo que había pasado la noche llorando esa canción. Me pareció loco porque es así como la escribí. Esa canción no me demoró tanto, porque fue como desahogarme. La hice en un par de días.

‘El robot bajo la lluvia’ fácilmente me tomó un año, en diferentes momentos. Recuerdo que estaba caminando bajo la lluvia, así como comienza la canción. Voy caminando y mis ojos pesan. Estaba trabajando en un lugar en el que no me sentía conforme. Luego de meses retomé la canción. Tomé inspiración de un poema de mi enamorada con palabras poco usadas. Cogí eso para el momento de la explosión.

¿Cuáles dirías que son tus influencias musicales?

He escuchado bastante rock, metal y rap. En cuanto al rap, mi influencia más antigua es Eminem. Me he metido a escuchar el rap de España, como Nach, Lechowsky, Chojin, Kase-O. Son los raperos que más he escuchado, porque podía entender sus letras desde pequeño. Eran letras que me volaban la cabeza. Por eso me gusta mucho hacer canciones con contexto, intentar exprimir las letras, porque tengo esos referentes. También he escuchado Canserbero, Los Aldeanos, Orishas.

Hay un trabajo interesante en la parte de video y de los beats en ‘Azul Oscuro’

El trabajo audiovisual está hecho por Dyzar Produce. Tiene un buen estilo. Con él grabé ‘Siete’, ‘Azul Oscuro’, ‘Película sin audio’. Kurt Briceño también me ayudó en ese aspecto.

Por el lado de los beats hay beatmakers como Soul Matik, pero el principal del disco es 148 beats, que es demencial al momento de hacer las pistas. Él ha hecho la mayoría de instrumentales.

HBD le explicó a Infobae cómo fue la creación de su disco Azul Oscuro. Edición: Carlo Fernández C. / Infobae

¿Se vienen presentaciones en vivo?

Me encantaría, no sé cuándo, pero es algo que quiero hacer. Mientras más gente vaya escuchando las canciones, más se irá acercando ese momento.

Lo curioso es que te siguen muchas personas de otros países…

La mayoría de seguidores son de México, son los que más escuchan mis temas. Quizás haga un show de las canciones antes en México que en Perú. No lo sé. Pero sí es algo que quiero hacer y ojalá ocurra pronto.

¿Cómo te gustaría que las personas escuchen tus canciones?

Hay gente que de hecho me ha dicho que escucha las canciones bastante, simplemente con que las hagan parte de su vida, estoy contento. Así como he disfrutado tantas canciones buenas mientras camino, mientras cae la lluvia, a veces tirado en la cama a oscuras. Esa es de las mejores sensaciones, es así como me lo imagino. De una forma muy íntima en la cotidianeidad.

Manual para escuchar los temas de HBD. Edición: Carlo Fernández C. /Infobae.

