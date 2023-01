San Martín: Adolescente de 16 años golpeó brutalmente a su padre hasta casi matarlo

El hecho ocurrió en el distrito de Uchiza, en San Martín. Foto captura: Facebook.

Un intento de asesinato es lo que se produjo el último lunes 02 de enero cuando un menor de 16 años de edad golpeó hasta casi dejan sin vida a su propio padre. El lamentable hecho se produjo en la Plaza de Armas de la ciudad de Uchiza, en San Martín.

Según la información que circula en las redes sociales, los gritos del hombre y del adolescente alertaron a los vecinos de la zona quienes corrieron a socorrer a la víctima que venía siendo apaleado por su propio hijo. Los testigos grabaron el hecho y llamaron a la Policía para que trasladen al progenitor hasta el Hospital de Tocahe donde fue atendido de urgencia.

Según algunas fotografía viralizadas, la víctima no podía levantarse producto de las heridas de gravedad que le causó la golpiza. Además, tenía roto el hueso de su mano izquierda.

Ya en el nosocomio, los familiares del hombre se hicieron presente y pidieron apoyo económico para solventar la operación que se requiere.

Se conoció que agentes de la Policía Nacional se hicieron presente en el lugar de los hechos para tomar las declaraciones de los testigos para las investigaciones correspondientes. Asimismo, retuvieron al menor de edad y lo llevaron a la comisaría de Uchiza.

Hasta el momento, la PNP se encuentra investigando las causas de este suceso; aunque, los pobladores de San Martín indicaron que la actitud del menor fue ocasionada por el consumo de pastillas y su adicción al juego Free Fire. Esta última información aún no ha sido confirmada.

“Si no lo interveníamos a tiempo, pudo pasar a mayores. Vamos a averiguar cuáles habrían sido las causas de este ataque, conversaremos con la familia. No se puede permitir que una situación similar se pueda repetir, los hijos le tienen que tener respeto a los padres, no es posible este tipo de agresiones sin ninguna razón”, mencionó un vecino de la zona para un medio local.

“Está como drogado, como si hubiera fumado. Está con los ojos desorbitados y gritaba con un cuchillo. Puede matar a su papá o él mismo”, dijo otro testigo para ATV.

