Reacciones de Yordi Vílchez y Jesús Castillo tras derrota de Alianza Lima ante Cusco FC

Los ‘íntimos’ cayeron 3-2 ante el conjunto cusqueño en un partido de tres tiempos en Lurín.

Alianza Lima continúa preparándose para lo que será la ‘Tarde Blanquiazul’ y el inicio de la Liga 1 2023. Los dirigidos por Guillermo Salas protagonizaron un intenso duelo de práctica ante Cusco FC, sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

En un encuentro de dos tiempos y con gran cantidad de cambios en las alineaciones, el conjunto cusqueño logró imponerse por un marcador global de 3-2. Los encargados de darle la victoria fueron Felipe Rodríguez y Hideyoshi Arakaki (x2), mientras que para los ‘íntimos’ marcaron Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Habiendo culminado el partido en Lurín, el primero en hablar con la prensa fue Yordi Vílchez. “Me sentí bien, ojalá que siga sin molestias y así poder volver de la mejor manera. Hice algo de fútbol hoy y gracias a Dios todo bien”.

Te puede interesar: Alianza Lima perdió 3-2 en amistoso con Cusco FC disputado en Lurín

Con respecto a la ‘Tarde Blanquiazul’, el defensor dijo lo siguiente: “Sabemos que el horario en el que se jugará será un poco complicado. De igual forma, espero que pueda sumar minutos y apoyar al equipo en lo que necesite”.

Asimismo, dio a conocer cuál es el objetivo de jugar amistosos previo a lo que será el inicio del torneo local. “La idea de partidos como estos es que el comando técnico pueda ver a todos. Sabemos que hay bastante competencia interna y espero que por el bien del equipo que a los que les toque estar, lo hagan de la mejor manera”.

Después, fue el turno de Jesús Castillo, uno de los refuerzos con mayor proyección. “Para este partido me pusieron de lateral izquierdo, ya he jugado en esa posición en Cantolao. Aquí sé que serán más exigentes conmigo, pero me sentí cómodo y la idea es estar donde el profesor me necesite”.

Además, señaló que “fue un partido muy intenso y con mucho ritmo. Cusco FC es un gran equipo y nosotros buscamos llegar bien al inicio del torneo. Estos partidos sirven para seguir conociéndonos, sobre todo ahora que se incorporaron más jugadores al plantel, como por ejemplo Gabi”.

Gabriel Costa durante el encuentro amistoso ante Cusco FC en Lurín. (Club Alianza Lima)

Finalmente, no dudó en referirse a la amistad que tiene con Bryan Reyna. “Estamos juntos en las concentraciones y en los entrenamientos, esperemos que a ambos nos vaya bien en esta nueva etapa con Alianza”.

Te puede interesar: Alianza Lima prepara homenaje para Jefferson Farfán en la ‘Tarde Blanquiazul’

Tarde Blanquiazul

Alianza Lima se enfrentará este domingo 8 de enero a Junior de Barranquilla en lo que será la ‘Tarde Blanquiazul’. El evento más esperado por todos los hinchas ‘íntimos’ se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, a partir de las 11:30 horas de Perú.

Asimismo, se pudo conocer a través de Diego Montoya, gerente de marketing del club, que el encuentro entre ambas escuadras será televisado en señal abierta. De esta manera, Latina será el canal oficial de transmitir el cotejo.

Con respecto al precio de las entradas, estas irán desde los 49.90 soles (tribunas populares) hasta los 259.90 soles (palco marcadores).

Sur y Norte: 49.90 soles

Oriente: 129.90 soles

Occidente lateral: 199.90 soles

Occidente central: 229.90 soles

Palco Marcadores: 259.90 soles

Fixture ‘íntimo’

Cada vez falta menos para que regrese el fútbol peruano. Por ello, hace unos días se realizó el sorteo del fixture. Esta temporada serán 19 los equipos que participarán del campeonato y buscarán obtener el tan ansiado título nacional.

Fecha 1: Atlético Grau vs Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Fecha 3: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys

Fecha 5: Universitario de Deportes vs Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs César Vallejo

Fecha 7: Universidad Técnica de Cajamarca vs Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs Cusco FC

Fecha 9: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 11: Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Academia Deportiva Cantolao

Fecha 13: Unión Comercio vs Alianza Lima

Fecha 14: Descansa

Fecha 15: Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Fecha 16: FBC Melgar vs Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs Deportivo Binacional

Fecha 18: Asociación Deportiva Tarma vs Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

SEGUIR LEYENDO