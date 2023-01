Exalcaldes dejaron con candados oficinas de los municipios en los distritos de la Rinconada Llicuar y Parcona

Este 1° de enero comenzó con varias polémicas, principalmente, los burgomaestres de diferentes localidades acapararon portadas por su manera de jura, declarar y sus salidas. Esta vez, el alcalde del distrito de la Rinconada Llicuar (Piura), Hugo Lázaro Martínez, tuvo la obligación de contratar a un cerrajero para ingresar al municipio y cumplir sus funciones.

La exautoridad edil, Walter Martínez Vite, se retiró de la municipalidad sin dejar las llaves para que su sucesor pueda continuar en su cargo. Ante ello, el nuevo burgomaestre tuvo que solicitar los servicios de este personal.

Esta acción se tomó tras acordar con sus regidores y el respaldo del juez de paz del distrito. Sin embargo, luego llegó hasta la comuna la exgerente municipal con las llaves y documentación respectiva.

Te puede interesar: ‘Por Dios y por la plata’ y otras singulares ceremonias de toma de mando de alcaldes y gobernadores

Asimismo, el alcalde dejó notar el mal estado de la infraestructura y documentación que se encontraba dentro de la comuna. A pesar de que habrían quedado en realizar la entrega días previos, aseveró la autoridad.

Alcalde tuvo que contratar un cerrajero pata abrir la comuna. Foto: Facebook.

Este inicio de funciones, los alcaldes han denunciado una serie de irregularidades en las transferencias. En Parcona, el nuevo burgomaestre, Lenin Cruces, anunció que puede declarar en emergencia el municipio tras encontrar oficinas con candados.

“Se han llevado cortinas, enseres del despacho de alcaldía, había unos focos tipo candelabros y ya no están. Eso da fe de la forma y la manera como se ha procedido, ya imaginamos como está el sistema administrativo de la municipalidad. No es ético, no es moral el pueblo de Parcona debe saber los manejos de la gestión saliente”, mencionó el gerente municipal de Parcona, Michael Saquiray.

Te puede interesar: Alcalde de SMP: “Hemos recibido una gestión Municipal con una deuda aproximada de 500 millones de soles”

Exalcaldes dejan con candados oficinas de los municipios en Rinconada Llicuar y Parcona. Foto: Andina

Más irregularidades

Por otro lado, el alcalde del distrito de Independencia (Lima), Alfredo Reynaga, reveló que su sucesor no le dejó las contraseñas de las redes sociales. Por ello, el ahora burgomaestre anunció la creación de nuevas cuentas para que interactúe con los vecinos de este distrito norteño.

Alcaldes juraron por “la plata”

Esta frase no solo se conoció en un solo distrito, sino también en los gobernadores regiones. Estas palabras han tomado relevancia por las redes sociales. En Cusco, el nuevo alcalde Percy Cueva juramentó a sus regidores por ‘la plata’.

“Señores y señoras regidoras de nuestra municipalidad distrital de Checacupe, juráis por Dios y por la plata… por la patria y por nuestro distrito de Checacupe cumplir fielmente sus funciones como regidores”, corrigió el alcalde en la ceremonia.

SEGUIR LEYENDO