Christofer Gonzáles ya cuenta los días para enfrentar a Cristiano Ronaldo: “Estoy muy motivado”

Christofer Gonzáles llegó al fútbol de Arabia Saudita hace poco más de cinco meses tras firmar por Al Adalah y este 2023 tendrá la oportunidad de enfrentar a una leyendas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, que acaba de ser presentado como nuevo refuerzo del Al Nassr, actual líder de la Liga Profesional Saudí.

Para el jugador de la selección peruana el torneo donde milita actualmente ya era competitivo con la presencia de otros compatriotas y jugadores de renombre, pero es consciente que la llegada de ‘CR7′ pondrá en otro nivel de exigencia al fútbol árabe.

“La liga árabe ya era competitiva con las llegadas de André Carrillo, Christian Cueva, Alex Valera y otros jugadores extranjeros, pero ahora con Cristiano Ronaldo será más competitiva, más fuerte. Será importante para tener un lindo desafío como futbolista”, declaró el jugador para Depor.

‘Canchita’ ya tiene marcada la fecha para enfrentar al goleador histórico de la UEFA Champions League. Al Nassr visitará el 4 de abril a Al Adalah por la jornada 22 del campeonato y el ex Sporting Cristal no ocultó su emoción por dicho cotejo.

“Sin duda será un encuentro muy especial por lo que significa Cristiano Ronaldo, por todo lo que hizo en su carrera futbolística. Es un jugador muy importante, así que estaré esperando el día que me toque jugar con él. Estoy muy motivado y entusiasmado por ese momento”.

No descartó que pida la camiseta al astro portugués una vez culminado el encuentro. “Dependerá de la situación. Uno no entra al campo de juego con esa idea, me enfoco en tener un buen resultado”.

Buen momento en el fútbol de Arabia Saudita

Desde su llegada al fútbol saudí, Christofer Gonzáles ha disputado diez partidos por el certamen local y uno por la Copa del Rey, logrando anotar dos goles, y salvo en un juego, fue titular en todos, acumulando 876 minutos dentro de las canchas. El canterano de Universitario valora su presente y destaca la importancia de la familia en su rápida adaptación.

“Me siento muy bien en el equipo, tanto en lo grupal como en lo individual. La adaptación ha sido muy buena a través de una regularidad y encontré un nivel importante. Me siento muy bien. Estamos enfocados en los encuentros por jugar. Hemos tenido muchos partidos seguidos, pero nos ha ido bien. Esperemos continuar así”.

“Ha sido muy importante el sostén familiar, tenerlos cerca. Estamos juntos con mi esposa. Ahora mucho más adaptado al país, ya que conocemos un poco más la cultura”, agregó.

Habló de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

El deportista de 30 años también se refirió a dos de los futbolistas más importantes del balompié peruano como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, con quienes compartió vestuario en la selección nacional y les guarda gran aprecio.

“Paolo es un tremendo futbolista. Toda su trayectoria ha sido importante. Consiguió cosas importantes en su carrera. Es un gran capitán, un gran líder. Podría jugar en cualquier liga, es la realidad”.

Se pronunció sobre el retiro de ‘Jeffry’ y dijo sentirse orgulloso como un compatriota más por la exitosa trayectoria que tuvo. “Hay que valorarlo por todo lo que consiguió en el fútbol peruano a través de los clubes donde jugó y en la selección. No todos van a tener la carrera futbolística que tuvo él. Como peruano yo me siento orgulloso de Jefferson. Siempre dejó. Se mantuvo muchos años en el fútbol de élite”.

