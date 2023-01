Tepha Loza recibió el Año Nuevo en Disney al lado de su nuevo novio: “Mi primera vez”

Tepha Loza recibió el Año Nuevo en Disney al lado de su nuevo novio | Instagram

Tepha Loza se encuentra más enamorada que nunca. La hermana de Melissa Loza confesó que decidió convivir con su nuevo novio, con quien tiene solo unos meses de pareja, pese a que muchos la calificaron de ‘intensa’. Sin embargo, la pareja no hace caso al qué dirán y disfrutan del tiempo juntos.

Es por ello que, para estas fiestas de fin de año, ambos decidieron recibirlo unidos, por lo que no tuvieron mejor idea que viajar al extranjero, nada más y nada menos que a Disney. Incluso, esta fue la primera vez que la modelo llegó a este destino y se mostró emocionada por ello.

Es así que, este 4 de enero, Tepha Loza compartió unas historias de Instagram en las que explicó su ausencia de sus redes sociales. Además, contó un poco más de lo que vivió en este inicio de año y cómo viene disfrutando estos días un poco desconectada al lado de su pareja Mario Neumann.

“Estoy un poco desconectada porque estoy disfrutando de este viaje que está hermoso, la estamos pasando increíble, ahora no puedo hacer mucha bulla porque siguen durmiendo, pero quiero pasar por aquí para hablar con ustedes un ratito”, comentó al inicio.

Tepha Loza pasó Año Nuevo en Disney. (Instagram)

Seguido, explicó que no ha posteado contenido porque no tenía internet, pero prefería estar lejos de la tecnología para disfrutar cada momento. “He querido subir videos y fotos durante todo este viaje, pero no he podido porque no he estado con internet y aparte porque cada vez que viajo me encanta disfrutar de lo que yo veo, de lo que yo conozco, de los míos”, agregó.

Sin embargo, reveló que el Año Nuevo lo recibió en Disney junto a su pareja, incluso esta era la primera vez que visitaba este parque temático por lo que le hizo mucha ilusión estar allí pese a no haberse preparado para ello.

“No saben lo hermoso que la pasamos en Disney por Año Nuevo, fue increíble, no teníamos entradas, nos la jugamos, fuimos a buscarlas y las encontramos. Felizmente, así que fue alucinante, mi primera vez en Disney y fue maravilloso, en verdad es súper mágico”, sentenció.

Tepha Loza respondió a usuaria que la criticó

Tras hacer pública su nueva relación en redes sociales, diversos usuarios llenaron de comentarios el post de Tepha Loza. Pero, hubo quienes criticaron a la modelo y la tildaron de ‘intensa’ por iniciar una relación rápido e irse a convivir casi de inmediato.

En ese sentido, la chica reality no tardó en responder. “Pero hay que bajar la intensidad”, fue lo que escribió la usuaria. “¿Te da cólera que sienta tanto amor? Jajaja pobrecita”, respondió la hermana de Melissa Loza en su defensa.

Instagram.

