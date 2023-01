El Reventonazo de la Chola o El Salsatón de ATV: ¿Qué especial de Año Nuevo se llevó el mejor rating?

Ernesto Pimentel despidió el 2022 con el mejor rating. (Captura)

Para celebrar la llegada del 2023, los canales de televisión compitieron sus mejores propuestas para llevarse la preferencia del público. Si bien, miles de peruanos prefieren salir a la calle para festejar el fin de año, mucho prefieren quedarse en casa, por lo que América Televisión y ATV prepararon sus programas especiales de música y humor.

El canal de Pachacámac, la ‘Chola Chabuca’ se encargó de animar ‘El reventonazo de Año Nuevo’, que se llevó a cabo en Plaza Norte y Mega Plaza de Villa El Salvador a partir de las 22:00 horas. El evento contó con la presencia de Josimar, Daniela Darcourt, Deyvis Orosco, Bryan Arámbulo, Corazón Serrano, Yahaira Plasencia, Christian Domínguez, entre otros artistas nacionales.

Por otro lado, ATV ofreció a todos sus televidentes ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’. Un show que tuvo a Tula Rodríguez, Sheyla Rojas y Paco Bazán como los conductores y reunió a Lucía de la Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Trebol Clan, Alex Matos, Álvaro Rod, Antonio Cartagena, Brunela Torpoco, Combinación de la Habana, entre múltiples orquestas y solistas.

Este sábado 31 de diciembre, el programa de Ernesto Pimentel fue el preferido de los televidentes. Todo parece que sus fieles seguidores quisieron festejar el Año Nuevo con su espacio televisivo, pues le otorgaron 10.1 puntos en Hogares Lima y 9.7 puntos en Hogares Lima +6 ciudades, posicionándolo en el primer lugar de la tabla general de rating.

Según información difundida por Ibope Media, el programa presentado por Tula Rodríguez, Sheyla Rojas y Paco Bazán obtuvo 4.3 puntos en Hogares Lima, mientras que en Hogares Lima +6 ciudades se quedó con 3.7 puntos.

Otros programas

El último sábado del 2022, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- JB en ATV - ATV (4.9)

- Cinescape - América TV (3.6)

- Estás en todas - América TV (6.2)

- América Noticias - América TV (6.4)

- La Voz Generaciones - Latina TV (4.3)

- Sábados en familia - Latina TV (2.8)

- Emprendedor, ponte las pilas - América TV (2.7)

- Los milagros de la Rosa - América TV (8.4)

ATV y América TV compitieron con sus mejores propuestas para recibir el 2023.

Tula Rodríguez no descarta trabajar en ATV

Aunque solo animó un evento que fue transmitido por ATV, Tula Rodríguez encendió los rumores de un posible ingreso al canal donde trabaja Magaly Medina. Durante una entrevista con Infobae, la exvedette dejó en claro que no tendría inconveniente de cambiar de casa televisora, pese a que estuvo poco más de 5 años en América Televisión.

“A nada de lo que sea trabajo se le dice no. Si eso se da, en buena hora. Y si no se da, también. Cosas vendrán. Yo ya no me agobio por muchas cosas ni por las cosas que me quitan mi tranquilidad. Si tengo que anclar en ATV, no tendría ningún problema”, dijo la presentadora.

Con respecto a las condiciones que pondría para ingresar a ATV, la conductora señaló que no ha pensado en ello. “Ninguna (condición). Yo soy de lo más simple para trabajar. Ninguna condición. Solamente un proyecto bonito, que me llene y que me haga feliz”.

