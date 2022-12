Érika Villalobos despide el 2022 con emotivo mensaje: “Me has golpeado fuerte”

Érika Villalobos despide el 2022. (Instagram)

Érika Villalobos se sumó a la lista de artistas nacionales que usaron sus redes sociales para despedir el año 2022. La actriz estuvo en el ojo de la tormenta en abril de este año por el ampay del que fue protagonista su esposo Aldo Miyashiro junto a su exreportera Fiorella Retiz.

Ante ello, la pareja no tardó en separarse y ponerle punto final a su compromiso, pues la confianza y la lealtad se había roto completamente. Aunque por un tiempo prefirió mantenerse en silencio sobre el tema, continuó trabajando como de costumbre.

Es así que, este sábado 31 de octubre, Érika Villalobos usó su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje en el que reflexionó por todo lo que vivió durante estos 12 meses y espera que el siguiente sea mucho mejor.

“Estimado 2022. Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida”, comenzó diciendo.

Tras ello, recalcó que pese a ser un año difícil, tuvo momentos en los que fue feliz y que descubrió que todo lo malo tenía un propósito para continuar adelante. Por esa razón, espera que el 2023 llegue para seguir sorprendiéndose.

“Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma. Entiendo por qué lo hiciste, era necesario. Ahora espero con ansias el siguiente año para ver con qué otras locuras me va -y me voy- a sorprender y qué va a resultar de todo eso. Tengo grandes expectativas”, agregó en su mensaje.

Por otro lado, comentó que es importante dejarse sorprender y confiar en lo que cada uno puede hacer. “Termino creyendo firmemente que debemos animarnos a tomar lo que viene de manera diferente, sorprendernos a nosotros mismos, querernos más, confiar en lo que somos capaces y sonreír junto con los que amamos y con los otros también”, comentó la artista peruana.

Finalmente, le dedicó unas palabras a sus seguidores, a quienes les deseó lo mejor para este nuevo año y que no teman a atreverse a desafiar nuevos retos. “De corazón deseo que cada uno de ustedes enfrente -no he dicho espere- este 2023 de una manera más proactiva, empática y optimista. Nos lo merecemos y lo merece nuestro país. Tal vez las cosas empiecen a cambiar. ¿Lo hacemos?”, finalizó.

