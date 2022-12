Ejecutivo propone encargar la presidencia a José Williams cuando Dina Boluarte se ausente: ¿qué otras opciones existen?

Poder Ejecutivo afirma que el presidente del Congreso es el único funcionario apto para encargarse del despacho presidencial en ausencia del jefe de Estado y viceministros. REUTERS/Angela Ponce

A fines de diciembre, el Poder Ejecutivo presentó un cuestionado proyecto de ley para incorporar en las funciones del titular del Congreso el encargo de representar al presidente de la República cuando este se encuentre impedidos de cumplir con sus funciones o esté ausente. Es decir, “cuando sale del territorio nacional, en caso se encuentren impedidos y/o ausentes ambos Vicepresidentes”. El proyecto de ley Nº 3839 contempla esta única opción en el caso de que la jefa de Estado no esté disponible.

Actualmente, el Poder Ejecutivo no cuenta con vicepresidentes que se encargue de tal función en ausencia de Boluarte. Sin embargo, la discusión actual no está enfocada en los funcionarios disponibles, sino en la intención de encontrar un representante adicional. En medio de la crisis generalizada que atraviesa el país, ¿la presidenta Dina Boluarte piensa en viajar?

La sustentación del proyecto de ley señala que en la Constitución no está previsto quién se ocupará del despacho presidencial en el caso de que la jefa de Estado se encuentre ausente por motivos de viaje y no se cuente con viceministros que puedan ocupar el cargo durante este período.

Te puede interesar: Ejecutivo crea grupo de trabajo encargado de la reforma política en el marco del adelanto de elecciones

“En el supuesto de ausencia temporal del Presidente de la República por viaje al exterior, contemplado en el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, no contempla el escenario en el que ambos Vicepresidentes asuman por encargo el despacho presidencial por algún impedimento; lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando el cargo de Presidente o Presidenta de la República es el ejercido por el Primer Vicepresidente o la Primera Vicepresidenta por línea sucesoria, y en dicho escenario el Segundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta -que pudiera asumir por encargo el despacho presidencial- tenga algún impedimento legal, haya renunciado o no se cuente con persona que ocupe dicho cargo. En dicho escenario, quien ejerce la Presidencia de la República no cuenta con Vicepresidentes que puedan encargarse del despacho presidencial en caso tenga que viajar al exterior”, señala el PL.

Ante ello, el proyecto de ley establece tres supuestos. El primero de ellos es que el presidente de la República no salga del país. No obstante, el PL afirma que esto “no es constitucionalmente plausible asumir”, pues para ello se cuenta con la figura de vicepresidentes y recalca que es necesario que el jefe de Estado cumpla con los compromisos internacionales. “Se debe recordar que el inciso 11 del artículo 118 de la Constitución señala que corresponde al presidente de la República “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados”, menciona.

La segunda figura establece que sea el presidente del Consejo de Ministros que se encargue del despacho del titular del Ejecutivo, pero el PL también descartó esta posibilidad. “Tampoco sería plausible que, en el supuesto de que ninguno de los vicepresidentes pueda encargarse del despacho presidencial, sea el Presidente del Consejo de Ministros quien asuma tal encargo. En efecto, nuestro diseño constitucional prevé que ante la ocurrencia del Presidente o Presidenta de la República, así como de sus Vicepresidentes, quien debe quedar encargado del despacho presidencial también ha de ser elegido mediante voto popular”, explica.

La tercera opción plantea que sea el presidente del Congreso quien asuma el despacho del Ejecutivo en ausencia de la jefa de Estado y viceministros. El PL resalta que esta es la única opción viable, pues este funcionario sí ha sido elegido por voto popular. “Resulta mucho más plausible que sea el Presidente del Congreso quien asuma el encargo del despacho presidencial ante el viaje al exterior de un Presidente o Presidenta de la República, en aquellos casos que no se cuente con Vicepresidentes que puedan conducir el gobierno. Ello es así, porque como hemos dicho supra, el Presidente del Congreso de la República es elegido mediante voto popular (artículo 90° de la Constitución)”, indica.

Equilibro de poderes perjudicado

El equilibrio de poderes es uno de los pilares de la democracia, este evita la concentración de poder en un solo organismo y permite la colaboración entre los tres poderes del Estado que integran el país. La Constitución Política de Perú se encarga de regular y distribuir las funciones del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, la propuesta de ley que ha presentado el Ejecutivo puede perjudicar el equilibrio de los tres poderes.

Votación en el Congreso de la República

Para el experto en derecho constitucional Erick Urbina, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo sí vulnera el principio de separación de poderes del país y aseguró que es posible evaluar otras opciones en caso la presidenta de la República no se encuentre presente.

Te puede interesar: Dirigentes de siete regiones acuerdan ir a la huelga nacional contra el gobierno de Dina Boluarte este 4 de enero

“Este proyecto de ley no solo afecta el equilibrio de poderes, también trastoca la propia forma de gobierno. Nosotros tenemos un régimen presidencialista y hemos incorporado todos los mecanismos de control político propio de los parlamentarismos y demás. Yo creo que debería recaer la encargatura muy puntual, y por un plazo muy determinado, en el presidente del Consejo de Ministros, que es parte del Poder Ejecutivo. Y debe estar reglamentado a nivel de la propia Constitución estableciendo qué podría o no hacer en ese breve tiempo”, dijo.

De acuerdo al abogado, si se reglamenta esta función del líder de la PCM a nivel constitucional, no se altera el propio gobierno, pues este no es un funcionario que ha sido elegido por la población, sino que se trata de un personaje de confianza del gobernante. “Trasladar esta función al presidente del Congreso creo que nos lleva más a un parlamentarismo y podría, en otro escenario, generar un verdadero caos. Ahora parece que hay un entendimiento entre el presidente del Congreso y la señora Boluarte, pero no siempre ha sido así. Es más, lo ordinario es que no sea así”, precisó.

Urbina explicó que una de las consecuencias negativas de incluir al titular del Parlamento en el Ejecutivo es un posible cambio de línea de partido gobernante y un cambio en la dirección de las políticas públicas. Cabe recalcar que muchas veces las iniciativas impulsadas por el Congreso no han sido aceptadas por el Ejecutivo.

“¿Qué pasa si es que el presidente sufre un accidente o tiene que someterse a un tratamiento urgente y tiene que dejar la presidencia por un breve momento? Ahí estamos ante una situación que hay que regular, porque si un personaje de la oposición podría asumir el mando, podría tomar decisiones diferentes a las que tomaría el jefe de Estado”, aseveró.

Te puede interesar: Pedro Castillo y un país sumido en la crisis: recuento de un 2022 marcado por denuncias, autogolpe y demandas sociales

José Williams asumiría el despacho presidencial durante viajes de Dina Boluarte de aprobarse propuesta del Ejecutivo.

“También se podría interponer alguna acción de inconstitucionalidad sobre algún proyecto presentado por el Legislativo, mandar proyectos de ley, destituir a los ministros, cambiar un gabinete, etcétera. Es por esto que esto tiene que estar reglamentado. Hasta ahora hemos confiado en la buena voluntad de los gobernantes y de los congresistas, pero ya vemos que esto ha escaseado especialmente los últimos años”, agregó.

Pese a ello, el PL Nº 3839 asegura que esta modificación constitucional no alteraría el principio de separación de poderes. “Es necesario precisar y recalcar que el ejercicio de dicha encargatura temporal no supone, bajo ningún contexto, que el presidente de la República encargado del despacho presidencial pueda llevar a cabo acciones diferentes a las de índole administrativa o representativa que permitan y sostengan el correcto desenvolvimiento de la presidencia de la República [...] el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado peruano se organiza bajo el principio de la separación de poderes, por lo cual, el ejercicio de una función sui generis debe reducirse a lo estrictamente necesario”, señala.

Williams rechaza propuesta

Tras la iniciativa del Ejecutivo de incluir en las funciones del titular del Congreso encargarse del despacho presidencial en ausencia de la jefa de Estado y viceministros, José Williams aseguró que sería una mejor opción que este vacío sea cubierto por un miembro del gabinete ministerial y no por un integrante del Parlamento.

Jose Williams asumiría la presidencia cuando Dina Boluarte viaje al extranjero.

“El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que, en caso la presidenta se ausente del país, pueda reemplazarla el presidente del Congreso de la República […] Al parecer podría no ser conveniente o no es conveniente”, declaró el legislador a los medios de comunicación.

“Quien reemplace al presidente o a la presidenta de la República en una situación como esta, que no hay dos vicepresidentes, tenga que ser alguien del mismo Gabinete porque es la misma esencia de trabajo”, enfatizó.

Se espera que este proyecto de ley obtenga un dictamen en los próximos días y se discuta en el Pleno del Congreso. Mientras tanto, la presidenta de la República no podrá dejar el territorio peruano.

Mal momento para viajar

La iniciativa ha sido rechazada por una serie de actores políticos. Una de ellas es Susel Paredes, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter y pidió que en representación de la presidenta de la República actúe el canciller, no el titular del Congreso. Infobae se comunicó con la parlamentaria, quien se mostró en contra de esta decisión y detalló que esto significa una reforma de la Constitución.

“Mi postura es que no se puede hacer una incorporación a un supuesto constitucional a través del Reglamento del Congreso. Incluir un supuesto más significa reformar la Constitución. Por el lado político, a mí me parece que no debe viajar la Presidenta porque estamos en una situación muy compleja. Tenemos casi 30 muertos y es posible que se reanuden las protestas el cuatro de enero. Están hablando de una marcha nacional que va a traer mucha gente del sur. Por eso, yo creo que el lugar de la presidenta es el Palacio de Gobierno de Perú, ningún otro sitio más”, aclaró a este medio.

La también abogada recordó que anteriormente se ha repetido la situación de no contar con vicepresidentes y los jefes de Estado no han abandonado el país por encontrarse con un país en medio de una crisis política y social. Paredes indicó que en estos momentos la presidenta de la República debe priorizar atender las demandas sociales expuestas mediante las movilizaciones ciudadanas y no asistir a eventos fuera del país.

“Lo que está ocurriendo es que están buscando un mecanismo para que la presidenta vaya a la toma del mando de Lula. Bueno, tendrá que ir la Canciller. Todo el apuro, ¿por qué? Porque la toma de mando es a principio de año, pero la presidenta tiene que gobernar acá. Estamos en crisis, tienen que quedarse”, agregó.

Luiz Inácio Lula Da Silva (AFP)

Viajes presidenciales en tiempos de crisis

Perú anteriormente ha pasado por situaciones similares: falta de vicepresidentes. Este escenario se dio en el gobierno de Martín Vizcarra, en el año 2018, y en el gobierno de transición de Francisco Sagasti, en el año 2020. La crisis también golpeó fuertemente al país en estos períodos y ambos presidentes decidieron permanecer en el país.

A inicios del mandato de Vizcarra, los conflictos de la clase política había desencadenado una fuerte crisis que repercutió en todo el país y desencadenó en el cierre constitucional del Congreso de la República. Después de ello, la pandemia por la COVID-19 generó el colapso del sistema de salud y el fallecimiento de miles de peruanos a causa de este virus. Aunque a lo largo de estos años se presentaron compromisos internacionales, el expresidente no salió del país.

En el caso de Sagasti, este tampoco abandonó el país ante la ausencia de viceministros que ocupen el despacho presidencial en su ausencia. Además, el país continuaba enfrentando un alza de contagios producto de la COVID-19.

SEGUIR LEYENDO