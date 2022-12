Xoana González recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi: “No fue lo que uno esperaba”

Xoana González dio detalles de su supuesto encuentro íntimo con Messi | Youtube.

Xoana González recordó el supuesto encuentro sexual que tuvo con Lionel Messi, aquel que hizo público en el 2016, durante una reciente entrevista con Jonathan Maicelo. El boxeador le preguntó a la modelo argentina sobre el físico del astro argentino, quien acaba de ganar el Mundial de Qatar 2022, y ella no dudó en responder fiel a su estilo.

Enterado de las explosivas declaraciones que dio Xoana en el pasado, el deportista nacional le consultó de qué tamaño era la “herramienta” de Messi. Aunque la exchica reality se mostró incómoda por la pregunta, no se amilanó y resaltó que tuvo las expectativas más altas, puesto que ya era considerado el mejor futbolista del mundo cuando se conocieron.

“Ay, pasó hace tanto como que ya no… No me acuerdo, pero no era ni lo que uno esperaba. Uno dice ‘me llevo la experiencia de vida’, pues no, mi ciela. Es un buen jugador de fútbol… perdón, soy una mier***”, resaltó entre risas para luego revelar que el miembro viril más pequeño que ha visto medía 11 centímetros.

Xoana González habló sobre Lionel Messi nuevamente.

Te puede interesar: Xoana González y Jonathan Maicelo encendieron las redes con insólita colaboración

En otro momento, Xoana González resaltó que está cansada de que se le pregunte sobre el astro argentino. Esto luego que el boxeador le diera a escoger entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. “No escogería a ninguno. Ninguno. Llevo más de 10 años queriéndome sacar lo de Messi encima”, señaló.

La confesión de Xoana González

En el 2016, la modelo argentina aseveró en ‘El Valor de la Verdad’ que mantuvo relaciones sexuales con Lionel Messi, actual jugador del PSG. Según dijo, ella se encontraba en un desfile de modas en una discoteca, cuando un miembro de la organización le avisó que alguien deseaba conocerla. Tras dudarlo un poco, aceptó y se dio con la sorpresa que se trataba del futbolista.

“Se me cayeron los calzones. Me quedé helada. Yo en Argentina soy una chica más, no soy la más linda. Le dije que era un cag***, que cómo me va a mandar la seguridad. Él no habla mucho. No recuerdo si me dijo si estaba de novio o no. Terminamos yendo a su hotel en Porto Madero. Vendieron la información a los medios, existían pruebas, pero yo lo negué (...) Digamos que cuando uno recorre toda la cancha, le gusta que le devuelvan el favor. Sentía que me cogía un muerto”, enfatizó años atrás.

Te puede interesar: Xoana González compró un segundo departamento en Barranco gracias a lo que ganó en OnlyFans

Xoana González en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

La exfigura del Barcelona jamás se pronunció sobre estas polémicas declaraciones. Como se sabe, la ‘Pulga’ está casado con Antonela Roccuzzo desde el 30 de junio de 2017. Sin embargo, su historia de amor inició mucho antes, cuando eran tan solo unos niños. Actualmente, tienen tres hijos juntos: Thiago, Mateo y Ciro.

SEGUIR LEYENDO