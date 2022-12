Pamela Cabanillas: La vez que estafó a hinchas de la selección peruana con entradas para las Eliminatorias

La joven fue denunciada por vender a fanáticos entradas falsas para ver a la Blanquirroja.

El nombre de Pamela Cabanillas, la joven acusada estafar a miles con entradas para los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee, ha vuelto a ocupar titulares durante esta semana. Su captura en España, tras ser descubierta robando ropa en un centro comercial, bajo la modalidad de “tendera”, volvió a captar la atención.

Ella aún tiene pendiente responder a la justicia peruana por la clonación de entradas, con las que se sospecha habría amasado una gran fortuna de cientos de miles de dólares. Su detención en la ciudad española de Madrid duró poco por tratarse de un delito menor y continúa gozando de su libertad en el extranjero.

En Perú son muchas sus víctimas que exigen sea traída a suelo patrio para que sea juzgada por estafarlos con las entradas para los shows que brindaron los populares reguetoneros en Lima. Pero los afectados que pesan en la conciencia de Cabanillas no solo serían del ámbito artístico, sino también deportivo.

Te puede interesar: Estafadora de las entradas de Daddy Yankee desde Europa: “Me compro ropa de marca y voy a restaurantes caros”

La estafadora de las entradas de Bad Bunny y Daddy Yankee fue detenida por robar ropa en España.

En rede sociales, algunas cibernautas mostraron su indignación que la joven siga en libertad pese a las denuncias en su contra y recordaron que la muchacha de 18 años, sindicada como la cabecilla de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’, ya tenía antecedentes por este delito.

Según reveló -en octubre de este año- la División de Estafas de la Policía Nacional, Cabanillas Sánchez fue denunciada en marzo pasado por ofrecer boletos fraudulentos para los partidos de la selección peruana por Eliminatorias al Mundial Qatar.

En ese mes, la blanquirroja, aún al mando del técnico argentino Ricardo Gareca, disputó importantes encuentros con sus similares de Paraguay y Uruguay. El partido contra los guaraníes fue el que se jugó en el Estadio Nacional de Lima.

Pamela Cabanillas estafó con entradas para partidos de Perú | ATV

¿Cómo cayó en España?

Fue detenida el pasado sábado 17 de noviembre en España, pero no por los delitos cometidos al clonar entradas para los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee, sino por robar ropa.

Así lo reveló el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, en una entrevista que brindó al programa Domingo al Día, que emitió un reportaje sobre la captura de dos integrantes de dicha banda que eran pareja, Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18).

Pamela Cabanillas y la fotografía que le tomó la justicia española al momento de ser detenida por robar ropa

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, indicó el alto mando policial al dominical.

Agregó: “¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”.

El coronel detalló que la detención de Cabanillas se produjo en Madrid, cuando se encontraba robando ropa de la conocida tienda por departamento H&M.

SEGUIR LEYENDO: