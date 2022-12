“Quiero mi plata”: tesorera desapareció 20 mil soles que habían juntado para fiesta de promoción

Mujer habría robado 20 mil soles de fiesta de promoción de colegio en Pucallpa

Cuando llega fin de año, se realizan diversas celebraciones. Una de las más memorables, debido a la trascendencia que conlleva un cambio de etapa, es la celebración por el cambio del ciclo escolar. Los egresados se ponen de acuerdo para celebrar, ya sea con una fiesta de promoción o con un viaje de todos los alumnos.

En Pucallpa, llenos de ilusión, decenas de padres de familia de la Institución Educativa Inicial ‘Niño Jesús’ reunieron una importante suma para poder llevar a cabo una fiesta de promoción. Sin embargo, algo extraño ocurría con los fondos que estaban bajo la custodia de la tesorera identificada como Nuria Panduro.

Según contaron los padres de familia, eran cerca de 20 mil soles lo recaudado durante varios meses que se destinarían a la fiesta de promoción. “Hemos ido a buscar el dinero, pero no lo tiene. Están diciendo que lo denunciemos”, relata una de las madres de familia.

Las sospechas llegaron cuando notaron que no se había programado ningún ensayo para los alumnos en el local del evento. Cuando consultaron con la dueña del recinto, dijo que apenas había recibido un pago de mil soles.

Presunta estafa en Pucallpa

“Nunca hizo ningún pago, las mamás tampoco hemos monitoreado. La verdad es que nos hemos confiado, porque ella tiene dos gemelos en el aula. La dueña del local vino porque estábamos inconformes con los ensayos, porque no ensayábamos. La señora vino y dijo que solo se le depositó mil soles. Incluso, muchos papás pagamos platos extras. Había un total de 20 mil soles”, refirió una de las afectadas.

Cuando explotó el escándalo, los padres del aula 5 años C ‘Los Tolerantes’ emplazaron a la tesorera por haberse gastado el dinero. “¡Quiero mi plata!”, gritaban. En medio de los aireados reclamos y al no encontrar respuesta lógica, la mujer fue trasladada a la comisaría de Pucallpa para las investigaciones pertinentes.

“La señora no sabe dar razón, no nos explica. Le dimos la oportunidad que nos reembolse, pero no tiene la posibilidad. Así que se le va a denunciar”, dijo una madre de familia, quien reveló que la fiesta estaba programada para el próximo lunes.

Caso similar en Arequipa

Emely Moreno Martínez es acusada de robar seis mil soles a una promoción escolar.

escuela secundaria en Arequipa. Los menores estaban a la espera de cerrar una importante etapa de su vida con una fiesta para el recuerdo, pero esta ha tenido que ser cancelada luego de que la tesorera de la promoción optara por desaparecer con el dinero recaudado para las actividades. Emely Moreno Martínez es señalada como la responsable del manejo del dinero.

Los estudiantes tenían pensado recibir un anuario y disfrutar de una fiesta que costó S/ 240 y S/ 670 cada uno respectivamente. Los padres de estos optaron por entregar los S/ 910 por cada alumno para que finalmente se concreten las celebraciones de fin de año, pero al insistir a Moreno Martínez sobre la ubicación de lo recaudado, brindó diversas excusas para no presentarse ante los progenitores de los menores.

“Le preguntamos dónde está el dinero y dijo que no sabía, siempre me decía excusas, mencionaba que estaba en el hospital, que no andaba en su casa, entonces ahí me di cuenta que faltaba dinero”, contó una madre al noticiero de Panamericana. A pesar de las advertencias y los intentos por recaudar la plata necesaria para los eventos, la mujer señalada de robar el dinero no mostró signos de querer devolverlo.

