Línea 1 del Metro de Lima: Perrito entró a vías del tren y paralizó tránsito por más de una hora

Línea 1 del Metro de Lima: Perro entró en las vías del tren y ocasionó más de una hora de paralización. Twitter

Un hecho fortuito hizo que los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima retrasarán sus viajes, ya que un perro, de manera inexplicable, ingresó a las vías férreas del tren. A través de las redes sociales, varios usuarios compartieron esta información.

Según lo dio a conocer el noticiero de RPP, esto sucedió entre las estaciones de Bayovar, rumbo al distrito de San Juan de Lurigancho.

Además, las personas manifestaron sentirse preocupadas por la integridad del animalito, ya que se le notaba asustado porque corría de un lugar a otro.

En otro de los videos compartidos por los pasajeros, se pudo ver cómo es que personal de seguridad transportaban una jaula para meter ahí al animal y así ponerlo en buen recaudo.

“Un perrito se ha metido a las vías férreas, paciencia #metrodelima”, escribió uno de los usuarios de este medio de transporte.

“Retraso en tren eléctrico de la línea uno del Metro de Lima, con sentido Villa el Salvador a Bayovar. Tomar sus precauciones. Dicen que un perrito ingreso a las vías”, expresó otra usuaria a través de su cuenta de Twitter.

Luego de más de una hora, los agentes de seguridad lograron atrapar al can y así sacarlos de las vías férreas. Los pasajeros se mostraron aliviados por el animalito, pero sobre todo porque podrán llegar a sus centros de trabajo.

En uno de los videos compartidos en redes sociales, se puede ver que dentro del tren, las personas hacían uso de sus celulares para avisar que llegarían tarde, otros aprovechaban el momento para jugar y algunos destinaron este momento de espera para dormir.

Línea 1 del Metro de Lima: Perrito entró a vías del tren y paralizó tránsito

Línea 1 del Metro brinda recomendaciones por Navidad

Evitar las horas de mayor afluencia: Se sugiere usar el servicio de Línea 1 entre las 10 a.m. y 5 p.m., en el que hay menor afluencia de pasajeros.

- Traslado de paquetes: Las medidas de bultos permitidas de acuerdo con el horario de traslado son: 35 cm de ancho por 45 cm de alto, entre las 5 a.m. a 10 a.m. y 5 p.m. a 10 p.m. Mientras que, entre las 10 a.m. y 5 p.m., el bulto no deberá exceder los 52 cm de ancho y 62 de alto.

- Ir de compras con niños: Si va de compras junto a un menor de edad, debe sostenerlo de la mano, estar siempre atento a él y no perderlo de vista.

- Uso de la mascarilla: Si bien su uso no es obligatorio, se sugiere el uso de mascarillas dentro del sistema, como medida preventiva, ante posibles contagios. Recuerde que, si se encuentra resfriado o con síntomas, debe permanecer en casa.

- Lleva tu tarjeta de Línea 1: Los pasajeros de la Línea 1 podrán acceder hasta el 26 de diciembre a descuentos de hasta el 40 % en prendas seleccionadas en más de 20 marcas de Gamarra.

“Desde Línea 1 buscamos brindar un servicio que permita mantener a nuestros pasajeros seguros. Durante esta época del año es fundamental contar con medidas que no solo refuerzan este punto, sino que aporten a la alta calidad de nuestro servicio”, indicó Sandra Alencastre Vega, Gerente de Relaciones Institucionales de Línea 1 del Metro de Lima para la agencia Andina.

