Beto Ortíz quiere regresar con ‘El Valor De La Verdad’ en Willax TV: “Podría resucitar, el programa funciona”

Este viernes 16 de diciembre, Beto Ortiz presentó una edición más de su programa ‘Beto a Saber’, donde tuvo como invitada a Carla García, hija del expresidente Alan García. Como se sabe, ambas figuras de la TV guardan una gran relación amical.

En esta conversación, la comunicadora le preguntó por qué había regresado a Perú. Como se sabe, el periodista estuvo radicando en México tras iniciarse una investigación preliminar en su contra por parte del Ministerio Público por el presunto delito de sedición y perturbación de la tranquilidad pública.

“El plan es hacer un programa distinto. Seria ideal un programa que nunca he hecho. La verdad es que salir todas las noches a renegar, porque eso es lo que yo hago, es bastante agotador. Yo creo que podríamos seguir hablando de política, pero no todo el tiempo, no siempre, es como comer frejoles tonos los días. Estoy hasta acá (señalando su frente)”, indicó el conductor de TV.

Es ahí cuando la escritora le preguntó si quería tener un programa a las 7 de la noche. “O los sábados a las 10 p.m.”, respondió el periodista, mientras tenía como fondo musical la canción de ‘El Valor de la Verdad’, espacio que fue emitido por Latina.

“Me suena un poco esa música. Me da escalofríos”, dijo Carla García, quien le preguntó de inmediato: “Vamos a hablar directamente, ¿tú quieres hacer ‘El Valor de la Verdad’ en Willax?”.

“Qué perspicaz, por qué no. Ya me toca descansar. ¿Nos está viendo Erasmo Wong? Esa es la idea. ¿Por qué no? Todavía podemos. Hay una regla que se dice, lo que funciona no se cambia”, le respondió Beto a la comunicadora.

“El Valor de la Verdad, ¿funciona? Sí funciona. ¿Podría resucitar el sábado de este canal? Podría. ¿La gente estaría habida a ver El Valor de la Verdad con todos los personajes que han aparecido?”, dijo el periodista ante una Carla García bastante convencida de que este programa sí sería un éxito en la televisora.

Beto Ortiz indicó que a la audiencia le gustaría ver las confesiones de los políticos, además de las figuras “que le dan rating”. Como se recuerda, el espacio hacía niveles de sintonía bastante altos cuando entrevistaba a los personajes de la farándula.

¿Cómo era la mecánica de ‘El Valor De La Verdad’?

‘El Valor De La Verdad’ fue un programa peruano conducido por Beto Ortiz, que se emitía a través de Latina Televisión, todos los sábados a partir de las 22:00 horas. Este espacio es una adaptación de Nothing but the Truth, donde el entrevistado se somete a 100 preguntas antes de iniciar el programa. Para ello, está conectado a un polígrafo mientras responde afirmativa o negativamente.

Conforme va contestando, va avanzando niveles donde puede obtener más dinero. Si el polígrafo determina que la respuesta es falsa, pierde todo el monto ganado. De lo contrario, puede irse hasta con 50 mil soles.

El concursante puede recurrir a dos comodines: El botón rojo y el cambio de pregunta.

Botón rojo: Los invitados del concursante pueden evitar que el concursante dé una respuesta ante una pregunta. De ocurrir, el presentador sacará de su bolsillo una “pregunta de repuesto”. Se puede utilizar una vez.

Cambio de pregunta: Si el participante cambia su respuesta del polígrafo en el programa, se le advierte de modificar su respuesta original y se le formula de nuevo la pregunta. Se puede usar dos veces.

