¿Qué tan difícil es que se adelanten las elecciones?

Desde mucho antes de la vacancia de Pedro Castillo como presidente de la República, la mayoría de la población peruana hizo un pedido ante la constante crisis política: que se vayan todos. Sin embargo, tras la salida del exmandatario y la asunción de Dina Boluarte, ¿qué tan difícil es que se generen nuevas elecciones?

La presidenta ya presentó ante el Parlamento un proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril de 2024 debido a las manifestaciones y el posterior Estado de Emergencia.

El abogado procesalista Carlos Ramsay conversó con Infobae para aclarar un poco el panorama acerca de la actual crisis política.

La Constitución

Abogado procesalista Carlos Ramsay dio unas pautas sobre lo que la población debe esperar con relación al adelanto de elecciones. (Facebook)

Pese a que el pedido de la mayoría de la población es que se convoque a nuevas elecciones para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso no se puede dar en el corto plazo porque todo tiene su tiempo y sus formas.

“Ese tema no está establecido en la Constitución. Se tendría que determinar, mediante una ley transitoria, que en caso el vicepresidente no pueda asumir la funciones se convoca a elecciones. Estamos siendo testigos que hay algunos vacíos legales que necesitan una reformas constitucionales para poder proceder conforme a la ley”, señaló el especialista.

En ese sentido, el letrado dijo que los actuales legisladores sí tienen las facultades para hacer estas reformas electorales como sucedió en Argentina, por ejemplo, con relación a temas que van “desde la provisión de aportes de personas jurídicas, de dinero, establecer iniciativas anticorrupción, participación ciudadana, participaciones de cuotas de género, cuotas de jóvenes. Lamentablemente en el Perú es muy fácil formar un partido político para unas elecciones y ahí nomás queda”.

“Lo difícil es establecer un diálogo entre el Legislativo y Ejecutivo, ambos poderes tienen que hallar la manera de entrar en armonía y se pongan de acuerdo a favor del pueblo”, agregó.

Las reglas del juego

Ramsay especificó que no hay un artículo de la Constitución que permita adelantar las elecciones.

“Es por eso que se necesita estas reformas, porque estas van a establecer las reglas del juego para más adelante. Dentro de la Constitución, en una disposición transitoria, se tendría que determinar las condiciones para el adelanto de elecciones”, mencionó.

Si Dina Boluarte renuncia a la presidencia, el titular del Congreso, deberá convocar a nuevas Elecciones. (Congreso)

“Dina Boluarte tendría que tomar la ruta del Congreso y esperar su aprobación. Luego el presidente el Congreso tendría que convocar a elecciones y esperar los 270 días, por temas de presupuesto y la organización de la ONPE y el Reniec”, argumentó.

El abogado recordó que “recién ahora se escuchan las voces de algunos congresistas que buscan hacer estas reformas, pero esto no será de un día para otro. Ocurre que, cálculo, esto demorará unos seis meses. Mediados del 2023 si todo sale bien. En junio, Dina Boluarte va a tener que dejar el poder en manos del presidente del Congreso. A partir de ahí se esperan los 270 días para las nuevas elecciones, que serían en el 2024. Honestamente dudo que se pueda dar”.

Las reformas más importantes

Si bien todas las que ayuden a mejorar al país son bienvenidas, lo cierto es que hay algunos puntos que son realmente importantes, como por ejemplo el tema que tanto daño a hecho al Perú la corrupción.

“Una de las reformas que necesitamos con urgencia es la de los temas anticorrupción, prohibir aportes de dinero de empresas. Tenemos que establecer reformes que ayuden a prevenir todo lo que hemos visto en los últimos años”, apuntó.

Los cambios constantes de ministros no ayudaron, sino más bien, fueron una muestra de lo mal que iban los gobiernos. (Palacio de Gobierno)

El hecho de haber tenido seis presidentes en seis años y más de una treintena de ministros en solo medio año ha generado una inestabilidad terrible.

“Lo que hemos visto en el último tiempo fue que los ministro elegidos no eran lo más idóneos. No eran técnicos, eran personas con cierta ideología marcada, no conocían los principales casos de su cartera. Y ahí se producía un enfrentamiento con el Congreso que ha fracturado la salud política del país. Hace falta mucho diálogo entre todas las partes. Gobernar el Perú es muy difícil”, consideró.

Otro de los puntos que está en el imaginario de la gente es el hecho que si hay elecciones generales en el corto plazo, se acabarán los males del Perú. Pero esta figura no es necesariamente cierta, pues la raíz de los mismos viene por otro lado.

“La crisis política existe debido a los partidos que se encuentran fracturados y cada uno ve por sus propios intereses. Se tendrían que establecer agendas, tal como hacen en otros países a 10 o 15 años y respetarse y llevarse a cabo. Acá primero dicen una cosa y luego dicen otra, de acuerdo a las ventajas que puedan obtener para sus partidos”, explicó.

El diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo es primordial para salir de la crisis política que golpea al Perú. (Congreso)

Finalmente, Ramsay consideró que el diálogo y la comunicación entre los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial es fundamental.

“La única forma de manejar al país es a través del dialogo. En ese sentido, la democracia es la única manera de mantener el orden”, dijo.

“Algunos creen que es buena idea establecer una Cámara de Senadores. Por ahí se podría filtrar las leyes que dan los congresistas y revisarlas de manera consiente. Muchas veces algunas leyes se dan beneficiando a un empresario en particular y esto no puede ser”, sentenció.

