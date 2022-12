Pedro Castillo: ¿Qué responsabilidad tendrían sus exministros en el golpe de Estado? (Composición)

Luego de la detención del exmandatario Pedro Castillo Terrones, la Fiscalía de la Nación decidió citar a personajes claves de su equipo, entre ellos se encontraba Betssy Chávez Chino. Sin embargo, la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió no ir en la fecha citada y aprovechó el día para visitar al expresidente en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) en compañía de Aníbal Torres.

Frente a ello, diversos especialistas se han pronunciado sobre cuál sería el futuro de los ministros que acompañaron a Castillo antes, durante y después del anuncio de golpe de Estado. Pese a que muchos alegaron “desconocimiento” y presentaron renuncias de forma inmediata, esto no los eximiría de culpa.

¿Quiénes estuvieron junto a Pedro Castillo al momento de dar el golpe de Estado?

Luego de algunas horas salieron a la luz conversaciones realizada a través de WhatsApp, además de declaraciones por parte de aquellos que habían presentado sus renuncias. Con ello se pudo conocer quiénes estuvieron con el expresidente al momento de anunciar la disolución del Congreso, lo cual terminó siendo un golpe de Estado.

(Andina)

Entre los acompañantes se encontraban la entonces presidenta de la PCM, Betssy Chávez y su exasesor Aníbal Torres. Además de ellos, Luis Mendieta, exjefe de gabinete técnico de Pedro Castillo, manifestó que al salir del despacho vio Gustavo Bobbio, entonces ministro de Defensa.

Por su lado, el exrepresentante de la cartera de Defensa declaró que sí se encontraba junto al expresidente cuando dio el discurso pero que desconocía el contenido de aquel documento y de quién lo elaboró. En sus declaraciones mencionó a Alejandro Salas, quien fue ministro de Trabajo. Este último también se encontraría en la sala donde Castillo emitió el comunicado.

“Cuando yo he llegado estaban los ministros. Estaba el ministro Salas y un montón de ministros que no conozco […] el mensaje se graba en el despacho del presidente. Estaba Betssy Chávez, estaba Aníbal Torres, estaba, me parece que todavía estaba Salas”, declaró Bobbio.

Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de la DINI.

DATO: Alejandro Salas declaró que desconocía el mensaje y que él se encontraba en un salón junto a otros ministros esperando que se abran las puertas del despacho presidencial.

No obstante, para la Fiscalía existe la hipótesis de que el expresidente habría cometido los delitos de rebelión y conspiración en complicidad de altos funcionarios, quienes ante cualquier tipo de comunicación podrían ocultar o eliminar documentos relevantes para dar con la verdad.

El desconocimiento ostentando un rol de poder tendría consecuencias

Para el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, son dos involucrados más en este caso, Betssy Chávez y Aníbal Torres. Ambos “deberían incorporarse en la investigación”, reveló el hombre de leyes en entrevista para El Comercio.

Asimismo, explicó que era probable que el exmandatario haya actuado bajo la asesoría de su entorno cercano, lo cual no lo exonera del acto cometido. No obstante, señaló la importancia de que la Fiscalía investigue de forma imparcial la presunta rebelión.

Por otro lado, el abogado penalista, Andy Carrión sostuvo que los ministros no solo tienen la obligación de obedecer, sino que también deben de ser garantía de resguardo del funcionamiento estatal.

Agregó que aquel que advierte sobre el delito y tiene un rol de importancia dentro del Estado tiene la obligación de revertir el resultado.

Un caso particular sería el de los exministros de Defensa, Interior y Justicia quienes según el abogado Carrión, tendrían cierta responsabilidad.

“[…] Uno no solo puede cometer el delito de conspiración por acción, sino también por omisión”, argumentó el letrado.

Sobre la situación de Betssy Chávez explicó que la expremier podría recibir hasta 10 años de cárcel por no haber impedido la medida ilegal.

“[…] ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que podría recibir hasta 10 años con todos los indicios”, declaró para Correo.

