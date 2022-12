“Desinformado y con una postura deplorable”: congresistas opinan sobre López Obrador, aliado de Castillo

Para el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido una “postura deplorable” sobre el autogolpe de Pedro Castillo, vacado y detenido por el presunto delito de rebelión.

“Es deplorable que un Estado tan importante como el de México tenga esa postura beligerante. [AMLO] no está respetando las normas democráticas, ni considerando las denuncias e investigaciones que afronta [el expresidente]. Es más, su mensaje y actitud inducen al error, a la violencia, [AMLO] miente en todo momento y hasta tiene un mensaje cómico sobre Castillo”, dijo el legislador a Infobae.

El gobernante mexicano, quien acusó a las “élites económicas y políticas” peruanas de forzar a Castillo a “tomar decisiones” que derivaron en su destitución, retrasó el reconocimiento de la nueva mandataria, Dina Boluarte.

En múltiples ocasiones ha expresado su solidaridad con Castillo al denunciar que había “racismo” detrás del intento de los “conservadores” de destituirlo. Incluso, pospuso la cumbre de la Alianza del Pacífico que debía realizarse el 25 de noviembre en Ciudad de México, por la negativa del Parlamento de permitir la asistencia de Castillo, quien debía recibir la presidencia del bloque comercial.

También ha dicho que desconoce si continuarán las buenas relaciones con la administración de Boluarte, aunque descartó un rompimiento. Y ha proclamado, sin hacer mención al autogolpe, que se respeten los derechos de Castillo, así como que se actúe de acuerdo con la legalidad y se proteja a su familia.

“Sin embargo, en ningún momento pone en consideración las investigaciones que Castillo afronta en materia fiscal y en el Congreso. México no debería tener interés en ayudar a un expresidente que rompió el orden constitucional y que no es un perseguido político”, comentó Ventura.

A su turno, Enrique Wong (Podemos Perú) consideró que, aunque López Obrador está “desinformado, no tiene sentido echar más leña al fuego” en un momento donde, además, la Cancillería peruana ha convocado al embajador Pablo Monroy para transmitirle su rechazo por tener “injerencia en los asuntos internos” del país.

“Debemos tratar de darle mayor información. Castillo está en una prisión donde se están respetando sus derechos, no ha habido un congreso obstruccionista, no hemos querido hacer un golpe de estado, no ordenamos que se bloqueara la embajada”, matizó Wong.

“Si se comprueba que cometió actos de corrupción, tiene que pagar, pero salgamos a dar más información, amortigüemos y pongamos paños de agua fría”, continuó.

Asilo político

Sobre el derecho de asilo invocado por Castillo, Héctor Ventura estimó que no “tiene sentido” su viabilidad, pues “una persona que lo solicita no tiene las prerrogativas” que ha tenido el expresidente, como “seguridad en el momento en que se estaba fugando, el debido proceso o la visita de sus cercanos [a la Diroes]”.

Asimismo, agregó que las réplicas entre Cancillería peruana y el Gobierno mexicano “podrían ser un grave error político o un paso nada saludable que trastoque las relaciones diplomáticas”.

Por su parte, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, mostró una postura neutral sobre la actitud de López Obrador. “No comparto [que Cancillería haya emitido un comunicado aduciendo injerencia], porque en el marco de una crisis política hay preocupación [de la comunidad internacional] sobre el curso de esta”, señaló.

Un pronunciamiento como este “podría agudizar la crisis” en un momento donde hace falta el “apego estricto a la legalidad, y cuando hay un debate jurídico abierto sobre la materialización o no del delito”, añadió.

“[El asilo] es un derecho, y se rige sobre las bases de las reglas políticas. El Gobierno [mexicano] tiene la base legítima de evaluarlo, no podemos utilizar el aparto legal para hacer escarnio, pues hace más daño a la población que lo ha elegido genuinamente”, puntualizó.

Castillo saldría a México

El último jueves, López Obrador reveló en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en Lima.

Además, dijo que instruyó al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo, una acción que, a los ojos del parlamentario Guido Bellido, “no tiene nada de malo ni debe resultar sorpresiva”.

“¿Por qué no critican cuando Estados Unidos se refiere al Perú? Ahí no califican de injerencia. Solo ven los países que le han mostrado respaldo a Castillo [Colombia, Cuba, Venezuela], hay un sesgo con ese respaldo”, dijo Bellido.

La postura fue compartida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien indicó que Castillo “cometió una infracción constitucional, pero no rebelión ni sedición ni levantamiento en armas”; en ese sentido, “lo han hecho preso político”, tuiteó junto a un video de AMLO.

A luz de los hechos @PedroCastilloTe cometió una infracción constitucional pero no rebelión ni sedición ni levantamiento en armas. Lo han hecho Preso Politico, es justo su inmediata liberación. Basta de desprecio politico #AsambleaConstituyente@lopezobrador_ @USEMBASSYPERU https://t.co/nqyek7sNHl — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) December 9, 2022

Ebrard confirmó que Castillo ratificó ante Monroy, quien le visitó en su centro de detención en Lima, la solicitud de asilo al Gobierno mexicano. El canciller añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo.

Castillo se mantiene arrestado “en flagrancia” por su propia escolta, minutos después de ser destituido por el Congreso.

El ahora expresidente había dictado poco antes el cierre temporal del Parlamento, la instauración de un ejecutivo de emergencia nacional, una reorganización de todos los organismos del sistema de justicia, la convocatoria sin consulta ciudadana de una asamblea constituyente y el gobierno, entre tanto, por decreto.

Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete. La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

En su sustitución, ha jurado como nueva jefa de Estado de Perú la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tampoco dudó en calificar las medidas dictadas por Castillo como un golpe de Estado.

