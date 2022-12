Guillermo Bermejo: “Nuestro principal objetivo es una Asamblea Constituyente"

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

Guillermo Bermejo, integrante de la bancada parlamentaria Perú Democrático, solicitó a Dina Boluarte que no se quede en stand by el tema de la Asamblea Constituyente y además, pidió que no se retrase las elecciones generales.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que una de sus labores es velar por la gobernabilidad del país, sobre todo la crisis política generada por Pedro Castillo tras ser vacado por el Congreso.

“El Partido Político Popular Voces del Pueblo ante la situación de desgobierno que vive el país, producto de la confrontación y del sentido antidemocrático de los poderes fácticos del país, nos pronunciamos: No respaldamos las medidas tomadas por el expresidente Pedro Castillo, las cuales han sido totalmente irresponsables; rechazamos las posiciones de la derecha en el congreso, quienes con su accionar han arrinconado al país a ese estado de crisis y los más perjudicados son nuestro pueblo”, empieza la manifestación del comunicado.

Para Guillermo Bermejo es importante y necesario que tanto la Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones se den en un plazo mínimo, ya que según expresa el parlamentario, esto es un pedido y llamado del pueblo.

“Desde Voces del Pueblo, mantenemos que nuestro principal objetivo es una Asamblea Constituyente para terminar con esta crisis caduca, y exigimos de inmediato la convocatoria a Elecciones Generales”, enfatiza el comunicado.

Congresista Guillermo Bermejo se muestra en contra del retorno a la bicameralidad.

En contra del Cierre del Congreso

Momentos después de que Pedro Castillo cerrara el Congreso, el congresista Guillermo Bermejo se mostró en contra de la decisión que tomó el exmandatario.

“Jamás estuve a favor del cierre del Congreso ni de la vacancia presidencial. Aposté hasta el final por seguir los consejos de la OEA. El camino de la confrontación ha destruido nuestro país una y otra vez. El Perú merece autoridades que piensen en sus necesidades”.

Mensaje de Dina Boluarte

Dina Boluarte exhortó al Congreso de la República a entrar a una etapa de “tregua política”, a fin de “instalar un gobierno de unidad nacional”. Este mensaje lo dio tras asumir la presidencia del Perú.

“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses, convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social”, manifestó.

La presidenta de la República solicitó, en ese sentido, “un plazo” a la oposición “para rescatar a nuestro país de la corrupción y del desgobierno”. No obstante, precisó que este tiempo no significa que su administración deje de ser fiscalizada y que no se escruten las decisiones que tomará.

