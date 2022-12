Reacciones a la juramentación de Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú

Dina Boluarte anunció la conformación de un gabinete de ancha base.

Dina Boluarte es la nueva presidenta del Perú en reemplazo de Pedro Castillo quien fue destituido del Ejecutivo tras quebrar el orden constitucional. La jefa de Estado tras ser investida con la banda presidencial se dirigió al Congreso invocando a una tregua con el deseo de poner fin a la crisis política. Culminado su mensaje a la Nación los congresistas compartieron sus impresiones a través de la prensa y las redes sociales.

Roberto Chiabra dijo estar a la espera de la conformación del primer gabinete ministerial para confirmar las palabras de la presidenta durante su primer mensaje a la Nación. El parlamentario instó a Boluarte a no acudir “a sus amigos”, sino a las personas más calificadas para poder asumir las carteras que hoy carecen de dirección. En el mismo sentido estuvieron las declaraciones de María del Carmen Alva.

Sigrid Bazán de Juntos por el Perú - Cambio Democrático dijo tener una buena impresión de Boluarte tras su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además, resaltó que espera que la presidenta respete el plan de gobierno por el cual fueron elegidos Pedro Castillo y la hoy mandataria. Bazán resaltó que la fórmula política que ganó las elecciones generales del 2021 ha sido de izquierda.

Dina Boluarte jura como presidenta de Perú hasta el 2026 en el Congreso en Lima, luego de que los legisladores destituyeran al ahora exgobernante Pedro Castillo por acusaciones de incapacidad morar para conducir el país y actos de corrupción. Diciembre 7, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

“El ascenso de Dina Boluarte a la presidencia de la República significa el respeto por el orden constitucional y esperamos que ahora que el cargo es asumido por una mujer, se priorice el consenso y diálogo entre los poderes del Estado”, escribió la congresista Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso. Norma Yarrow de Avanza País cuestionó los aplausos a la presidenta Boluarte y se negó a celebrar el discurso brindado.

“Expreso mi cordial saludo a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, primera mujer en asumir tan importante cargo, asimismo hago votos por la defensa irrestricta de la democracia ante cualquier amenaza, esperamos con mucha fe esta nueva etapa sea de compromiso con todos los peruanos”, indicó Jeny López, congresista de Fuerza Popular representante de Ucayali a través de su cuenta de Twitter.

Héctor Acuña, miembro de Integridad y Desarrollo, calificó la juramentación de Dina Boluarte como “el inicio de una etapa de auténtica reconciliación nacional en favor del desarrollo del país y de todos los peruanos”. Por el momento, el primer paso que se espera que realice la jefa de Estado es la conformación del nuevo gabinete ministerial.

Primera presidenta

En medio de una crisis política provocada por Pedro Castillo, Dina Boluarte juramentó en el Congreso como nueva presidenta de la República del Perú.

Dina Boluarte se convirtió en presidenta de la República

La abogada, que hasta hace unos días enfrentaba una acusación constitucional en el Parlamento, decidió asumir las riendas del Estado peruano luego que Pedro Castillo fuera vacado por incapacidad moral permanente tras un mensaje a la Nación en el que intentó cerrar el Poder Legislativo y ordenar la ‘reorganización’ del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, dijo en sus primeras palabras como presidenta.

Durante su primer mensaje a la Nación hizo referencia al autogolpe de Pedro Castillo. “Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, dijo Boluarte.

SEGUIR LEYENDO