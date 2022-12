Bancada de Perú Libre confirma que votará en contra de la vacancia a Pedro Castillo

Perú Libre descarta apoyar la moción impulsada por la oposición.

A pocas horas de debatirse la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo se empiezan a definir los votos. Hasta el momento Perú Libre había enviado mensajes confusos respecto a su postura frente al proceso, pero una de sus integrantes, Margot Palacios, ha señalado que el grupo parlamentario ha decidido no respaldar la iniciativa del congresista no agrupado Edward Málaga.

Si bien en la votación de admisión de la moción, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Margot Palacios y Abel Reyes votaron a favor, esto no simboliza un respaldo al intento de vacar al jefe de Estado. Así lo ha señalado la propia Palacios. El hecho, según la congresista, fue un acuerdo de la bancada que llegó a una decisión tras un debate de más de cinco horas. Ocho de sus miembros no estuvieron a favor del acciones.

A pesar de las diferencias señaladas, la bancada ha decidido no votar a favor de la vacancia y apostar por la continuidad de Pedro Castillo en el poder. “Nunca formaríamos parte de la derecha golpista. Por supuesto que nuestro voto este miércoles será en contra de la vacancia. Nosotros en ningún momento hemos señalado que estaríamos a favor y mucho menos sumarnos a estas acciones que solo han desestabilizado”, dijo Palacios.

Margot Palacios, congresista de Perú Libre.

La congresista, además, indicó que el proceso es impulsado por “aspiraciones de grupos que han visto perder sus grandes privilegios que siempre han tenido”. Por su parte, Palacios considera importante la presencia del jefe de Estado ante el hemiciclo mañana 7 de diciembre. Se espera que “responda por los puntos por el cual está la moción de vacancia”. “Ir al Pleno le va a permitir al presidente y su abogado refutar cada argumento”, añadió.

Una publicación del diario La República señala que otro perulibrista que ha mostrado su rechazo a la vacancia es el congresista Jaime Quito. “La vacancia y la suspensión son forzadas. En su desesperación hacen este tipo de mamarrachos. La oposición va en contra de la Constitución que dice defender”, aseveró.

Acudirán abogados

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó este martes que defenderá al mandatario ante el pleno del Congreso en compañía de José Palomino Manchego, también defensa del mandatario, el día en que los legisladores debaten y votan la moción de vacancia presentada la semana pasada por el congresista independiente Edward Málaga.

Espinoza añadió que todavía no se define si Castillo llegará a la sesión del pleno, que este miércoles 7 de diciembre definirá si continúa en el cargo o es removido del sillón presidencial. “Todavía no se ha definido, probablemente en el trascurso del día estemos definiendo si el presidente asiste o no asiste”, indicó.

El letrado también se dirigió al hemiciclo respecto al tercer intento de destituir al presidente por “permanente incapacidad moral”, cuando han transcurrido apenas 16 meses de su Gobierno y se ha agudizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“No basta en un pedido de vacancia reunir los 87 votos. La política está subordinada al derecho, y aquellos actos que no respetan el marco jurídico pueden ser declarados nulos”, comentó.

El Congreso aprobó la semana pasada, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, admitir a trámite esta tercera moción de vacancia (destitución) desde que Castillo asumió el poder, el 28 de julio del año pasado.

El documento pide que Castillo deje el cargo al considerar “inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.

SEGUIR LEYENDO