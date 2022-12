Ruby Palomino y Karen Dejo serán los refuerzos de Santiago Suárez y Facundo González en la semifinal de ‘El Gran Show’

Ruby Palomino reforzará a Santiago Suárez en 'El Gran Show'. América TV

Este sábado 3 de diciembre ‘El Gran Show’ llega con su décima gala y con ella la semifinal del concurso de baile. Los participantes que pasaron de frente a esa fecha son Santiago Suárez, Melissa Paredes y Facundo González.

Por eso, la producción ha llamado a sus respectivos refuerzos para que sumen fuerzas y así traten de alcanzar un lugar en la gran final. Por un lado, está la exentrenadora de ‘La Gran Estrella’, Ruby Palomino, quien será el refuerzo de Santiago. Ella interpretará un tema y acompañará en una presentación al actor de ‘De Vuelta al Barrio’.

‘América Espectáculos’ fue en busca de la cantante huancaína y ella comentó que está muy feliz de regresar a la pista de ‘El Gran Show’. Una reportera del espacio de espectáculos le consultó si ya había visto bailar al actor y ella contestó lo siguiente.

“Primero me pregunté si era actor o bailarín porque lo hace tan bien. He ido viendo la constancia y la evolución, porque eso es lo que uno tiene que sacar de estos programas, cómo entras y cómo sales. Ahora, cuando me dicen vas a apoyarlo, dije bien, genial. Tenemos que ganar”, expresó Palomino.

Santiago Suárez, quien llega invicto a la semifinal y sin haber sido sentenciado, aclaró que no le toma mucha importancia a los comentarios que indican que es uno de los favoritos del programa.

“No lo tomo ni bien a mal (ser el favorito), pero creo que es a base de esfuerzo. Desde el primer día estamos enfocados a seguir trabajando, a seguir puliendo y mejorar nuestra técnica, porque no es fácilestar aqui”, comentó.

Por otro lado, Karen Dejo será el refuerzo de Facundo González, ella bailará una cumbia con él y compartirán una presentación. Al respecto, el argentino indicó que le agrada que sea la combatiente quien lo apoye, pero admitió que se encuentra lesionado, impidiendo que de su 100 por ciento.

“De hecho estoy mal de la lumbalgia, bien complicado todo y más ahora que hay más ensayos y coreografías... es bien fuerte, pero ya queda poquito y hay que darle con todo”, puntualizó.

El gaucho sería el primer integrante de ‘Esto es Guerra’ quien ha llegado a la semifinal de ‘El Gran Show’. “De los hombres, sí, contento por eso y quiero aprovechar el momento y disfrutarlo”, dijo.

La periodista de América TV, le consultó si se consideraba el engreído del programa o si le incomoda serlo. A lo que, el modelo respondió que de repente lo sea; si embargo, eso no quita que se haya esforzado para llegar a la décima gala.

“Un poquito de engreimiento tiene que haber, pero no significa que por eso llegué donde estoy, yo tuve que bailar y demostrarlo. Lo que diga la gente no me importa, Estoy contento con mi desempeño, y sacándome la mugre. Esperemos que vaya a la final, si llegamos a la final será ‘todo’ para mí”, aclaró.

Ruby Palomino y Karen Dejo serán los refuerzos de 'El Gran Show'

Milena Zárate y Gino Pesaressi quedaron en sentencia

La empresaria y el exconductor de ‘En Boca de Todos’ han quedado sentenciados y solo uno pasará a la gran final. Como se recuerda, ambos fueron anunciados como los nuevos participantes que darían batalla a los concursantes que ya estaban en el programa.

En la última gala, Milena Zárate expresó su fastidio luego de no haber alcanzado el puntaje suficiente para llegar a la semifinal. Según la cantante, los miembros del jurado no están valorando el esfuerzo que hace junto a su bailarín y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al asegurar que le parece injusto estar en sentencia.

“No me parece justo que me manden a sentencia entrando (a la competencia) me parece falta. No se ve valorado el trabajo de dos personas como equipo. Acá se está valorando solamente a una parte”, dijo a la prensa, resaltando que la coreografía de huayno que realizó estuvo a la altura.

Gino Pesaressi remarcó que no fue correcto enfrentarse al jurado ni expresar toda su rabia en un programa en vivo. Aunque en su participación en ‘El Gran Show’ pidió disculpas por mostrarse enfurecido ante su bajo puntaje y explicar que hay motivo personales que lo hicieron actuar, así, en el detrás de cámaras, el actor dio más detalles de la situación que está atravesando.

“Es cuestión de concentración, tengo unos temas personales, he estado bajo mucha presión. Intento refugiarme en el trabajo, pero esas emociones se cruzan y lamentablemente me jugó en contra ahora”, señaló. Los dos se batirán a duelo en la semifinal y, posteriormente, se conocerá a los cuatro finalistas.

